¿El Diablito Echeverri vuelve a River? Su representante aclaró su futuro tras la salida de Leverkusen

Claudio Echeverri rescindió este viernes su préstamo con Bayer Leverkusen, debido a la escasa continuidad que tuvo en el club alemán, y deberá regresar a Manchester City, dueño de su pase, que lo cederá nuevamente.

“Hoy mismo se firmó la rescisión con Leverkusen”, le confirmó Enzo Montepaone, representante del futbolista, a Bolavip. La cesión estaba prevista hasta mediados de 2026, pero el salteño disputó 11 partidos, solo tres como titular, y todas las partes coincidieron en interrumpir el vínculo.

Montepaone, quien semanas atrás había recibido un comentario crítico de Pep Guardiola en conferencia de prensa, también se refirió a los rumores sobre un posible regreso del jugador a River. “Es lo que Claudio quiere, pero no es el deseo de Manchester City. Tengo pautadas reuniones con los dirigentes y vamos a definir su futuro, pero te anticipo que será en Europa”, aseguró.

EL ENOJO DE PEP GUARDIOLA CONTRA EL AGENTE DEL DIABLITO ECHEVERRIpic.twitter.com/MxYJBpPkI9 — Minuto Videos (@minutovideos) December 17, 2025

En ese sentido, el agente reveló que los destinos más probables están en España. “Son dos los equipos que quieren a Claudio. Girona es la opción más concreta, aunque no podemos descartar a Villarreal”, explicó.

Girona integra el City Football Group, al igual que Manchester City, por lo que aparece como la alternativa más viable para continuar su desarrollo.

Echeverri fue vendido por River a comienzos de 2024 por una cifra cercana a los 18,5 millones de euros y, pese a que el propio futbolista manifestó su deseo de volver al club de Núñez, desde Inglaterra consideran que lo mejor es que continúe su crecimiento en el Viejo Continente. “Está muy identificado con River, ahí se formó como jugador y como persona. Siempre va a tener el deseo de volver, pero ahora no será posible porque Manchester City no quiere cederlo a Sudamérica”, concluyó su representante.