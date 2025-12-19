Bombazo: el cipoleño Ezequiel Centurión regresará a River y competirá el puesto con Franco Armani

Ezequiel Centurión llegó a Independiente Rivadavia a mediados de 2024, a través de un préstamo por 18 meses, sin cargo y sin opción de compra.

Con el vencimiento de la cesión este mes, la Lepra mendocina tenía decidido negociar con River para adquirir su pase o, al menos, extender el préstamo. Todo indicaba que el Millonario no pondría trabas en la operación y que el arquero cipoleño prefería continuar en Mendoza, ya que en Núñez debía competir con Franco Armani y Jeremías “Conan” Ledesma, lo que lo relegaba en la consideración.

Sin embargo, el escenario cambió en los últimos días. Ledesma no está conforme con su rol de suplente en River y manifestó su intención de marcharse en busca de mayor continuidad.

Ante este panorama, Marcelo Gallardo tomó la decisión de retener a Centurión para que compita el puesto mano a mano con Armani. De esta manera, el arquero se sumará a la pretemporada que comenzará este sábado en River Camp y continuará durante enero en San Martín de los Andes.

En su paso por Independiente Rivadavia, Centurión disputó 57 partidos, incluida la final de la Copa Argentina frente a Argentinos Juniors, que significó el primer título oficial en la historia del club mendocino. Además, fue protagonista ante el Millonario en las semifinales del cértamen, ya que le contuvo el primer penal de la tanda a Miguel Ángel Borja.

"Borja":

Porque Ezequiel Centurión le atajó su penal durante la definición de River contra Independiente Rivadavia pic.twitter.com/HYaesiYMk4 https://t.co/sejg1k1KrO — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 25, 2025

En River, tan solo atajó en 11 partidos: recibió 11 goles y mantuvo cuatro veces el arco en cero.