¡Campeonas!: Biguá barrió la final ante Pacífico y se quedó con la Liga Regional de básquet

Biguá no dejó lugar para las dudas, le ganó a Pacífico por 78-60 y se coronó campeón de la Liga Regional femenina de básquet. La historia se definió en el Viejo Ramírez, donde las visitantes empezaron a definir el partido en el segundo parcial y a partir de ahí se encaminaron hacia una victoria incuestionable.

Humo verde en el centro neuquino Biguá fue un justo campeón.

Valeria Fernández y Agustina Jourdheuil, con 18 puntos, fueron las figuras de las campeonas, que llegarán muy embaladas a su segunda participación en la Liga Nacional, que también tendrá la presencia de Independiente. Julieta Tell (15) y Amparo Arévalo (15) también alcanzaron el doble dígito, mientras que en las dueñas de casa sobresalieron Candela Zampedri (16), Melina Niz (16) y Milagros Herrera (10).

Valeria Fernández fue clave a lo largo de todo el torneo y brilló en la final.

El quiebre se dio en el segundo cuarto

La segunda final arrancó pareja, con las Decanas arriba por uno (15-14), pero todo cambió a partir del segundo parcial, cuando Biguá prevaleció con un claro 30-14. Lo mismo habría ocurrido en el juego I disputado en El Nido. Pacífico tuvo una leve reacción en el tercero (20-16), pero el último se cerró 18-11 y llegó el festejo Verde en el centro de la capital neuquina.

Cotillón y remeras para las campeonas. Ahora, a pensar en la Liga Nacional.

Las campeonas terminaron con un buen 55% (21-38) en tiros de campo, muy por encima del 39% (14-36) de Pacífico. También fueron importantes las asistencias, con diferencia de 8 para Biguá (18-10) y Fernández como líder en ese rubro, con 7. Las locales ganaron la batalla de los rebotes por 37-35 y ahí sobresalieron Zampedri (13) y Jourdheuil (11).

Las canteranas se sacaron las ganas de gritar «campeón» en la Liga Regional.

Con el título en el bolsillo, será el momento de armar el operativo Liga Nacional. Por segundo año al hilo, el equipo se medirá con las mejores del país, en una competencia renovada, con nuevos equipos y muchos movimientos en el mercado de pases.

De otro nivel. Jourdheuil fue la MVP de la final.