Candela Díaz, la neuquina que juega para Boca en la Liga Argentina de vóley

Llegar a la primera división nacional de un deporte no es accesible y la distancia con los clubes grandes de Buenos Aires es un escollo para los atletas regionales. Vestir la camiseta de uno de los clubes más grandes del país y del mundo tampoco es para cualquiera y es el sueño de cualquier deportista.

La que pudo superar obstáculos y llegar a la categoría elite en su disciplina es Candela Díaz, la neuquina que juega al vóley en Boca. Se trata de la única jugadora regional en la elite de la disciplina a nivel Argentina.

“Llegué a Boca en agosto del 2021. Me queda un año de sub 21. Son muchos partidos para aprovechar y desarrollarme como jugadora. Me acoplé muy bien al club, las chicas son unas genias todas”, expresó Candela en diálogo con Río Negro.

“Es increíble poder compartir cancha con jugadoras que yo veía en la tele cuando era más chica”, agregó.

Díaz tiene 20 años y es una de las armadoras de las Guerreras, el apodo que tiene el equipo boquense.

“Sentí una felicidad inmensa cuando me dijeron que me iban a tener en cuenta en un torneo tan importante y en un club tan grande. Es una gran responsabilidad y la voy a aprovechar al máximo”, aseguró.

Candela Díaz y una carrera que ya es para destacar.

Boca comenzó la liga con tres triunfos y dos derrotas. Venció a Villa Dora, CEF 5 y Municipalidad de General Rodríguez. Cayó con Gimnasia y Esgrima de La Plata y San Lorenzo. Al cierre de esta edición se enfrentaba a River en el Superclásico y hoy va contra Vélez en la continuidad del certamen.

«Creemos que fue un comienzo bastante positivo con muchas cosas para mejorar y para entrenar y otras para mantener”, destacó Candela.

En un club como Boca las exigencias están a la orden del día y la meta es siempre terminar entre las primeras posiciones. “Nuestro objetivo siempre es entrar entre los cuatro mejores, de ahí pelear los puestos de arriba siempre intentando dejar a Boca en lo más alto”, comentó Díaz al respecto.

Sobre su rol en el equipo, la neuquina dijo: “Siempre doy lo mejor de mi esté adentro o afuera de la cancha, dando el máximo y ayudando a mis compañeras”.

Con toda una carrera por delante y ya en la elite del vóley argentino, Candela Díaz tiene un futuro grande. Neuquén y la región ya tienen una representante en la principal categoría del país.

Boca, el más campeón del vóley femenino

Boca es el club que más títulos obtuvo desde que la Liga Nacional de Vóley se juega de esta manera a partir de 1996. De los 25 torneos disputados, llegó a la final en 14 y fue campeón en 6.

Además, fue subcampeón sudamericano en 2012 y obtuvo el tercer puesto en 2009 y 2014.}

En el formato actual de liga, los ocho mejores después de todos los enfrenamientos entre sí (son 16 equipos) clasifican a cuartos de final. De ahí en adelante, el camino al título es en playoffs con series al mejor de tres partidos.