Casco nuevo e ilusiones renovadas: «Necesitábamos un reinicio», aseguró Colapinto en la previa de Austin

El famoso barajar y dar de nuevo. Una semana de descanso fue tiempo suficiente para “apretar reset” e intentar recobrar el camino competitivo del pasado. Hacia ello apuntarán Franco Colapinto y el equipo Alpine en la continuidad de la temporada de Fórmula 1.

Cortar la mala racha y volver a la senda de los puntos, el único objetivo que persiguen el pilarense y la escuadra francesa para el Gran Premio de los Estados Unidos, a celebrarse desde mañana en el Circuito de Las Américas; el comienzo de otra importante seguidilla de carreras.

«Creo que necesitábamos un reinicio. Está claro. Perdimos el último triplete y necesitamos ganar este. Así que necesitábamos una especie de pausa, un reinicio y volver a empezar desde cero«, declaró Colapinto este jueves en Austin, donde se dio el gusto de acelerar una Yamaha de Moto GP.

Aunque no se oficializó, se espera que el equipo de Enstone estrene un nuevo paquete aerodinámico con vistas al tramo final del certamen, al cual le restan seis carreras para su telón final. Esa actualización supondrá una necesaria mejora para pelear consistentemente por puntos e intentar la heroica ante Racing Bulls, por el 5° puesto del campeonato de constructores.

La exigencia del calendario, según explicó el piloto argentino, había dificultado los planes de Alpine de poder encontrar el tiempo necesario para revisar los problemas acumulados durante las últimas semanas.

«Es complicado en la F1, ¿sabés?, cuando todo sucede muy rápido y pasás de un fin de semana a otro y a otro, y después estás en el simulador. Pasamos mucho tiempo en la fábrica durante el intervalo, cuatro días después de la carrera de Singapur y creemos haber mejorado”, aseguró.

As arrivals go, this one was pretty cool 👌 😎 https://t.co/peKkIlNAbM October 22, 2026

Puede que la realidad de las últimas tres carreras haya contrastado con la evolución que Alpine evidenció post parate de verano. Las actualizaciones introducidas en el A526 permitieron un salto, amén de la falta de resultados de ambos pilotos y los problemas de fiabilidad del argentino en el último Gran Premio de Singapur.

«Necesitamos un poco de suerte en esta última parte del año, pero estoy seguro de que podemos tener un buen final de temporada. En Singapur no fuimos lentos. Creo que Pierre terminó muy cerca del Racing Bulls. No lo recuerdo exactamente, pero creo que estuvieron muy cerca. Éramos igual de rápidos, pero realmente no se puede adelantar. Creo que el coche es rápido y que también es bueno en carrera. Vamos a intentar aprovecharlo al máximo«, cerró Colapinto.

El argentino llega 12° en el campeonato, con 27 puntos. En tanto que la escudería Alpine se sitúa en el 6° puesto, a 32 puntos de Racing Bulls. Difícil, pero no imposible poder volver a ese sitial, denominado “el mejor del resto”. Para ello habrá que sacarle el mayor provecho a la gira americana.

Diseño especial para las próximas tres carreras

Tal como hizo en las pasadas dos temporadas, Colapinto presentará para las próximas tres carreras un especial diseño de casco, motivado por competir cerca de Argentina y siendo prácticamente local en esta parte del campeonato 2026.

El mismo será estrenado mañana, en las prácticas libres del Gran Premio de Estados Unidos en el Circuito de Las Américas, pero también será utilizado en las competencias de México y de Brasil, en San Pablo, donde Franco, por razones obvias, vivirá el fin de semana más especial de la temporada.

En vez de utilizar el diseño que hizo característico que se venía observando, el piloto oriundo de Pilar saldrá a la pista con un casco donde predominará el blanco y detalles en azul y amarillo que emulan en la nuca al Sol de Mayo, un símbolo pátrio característico.

Colapinto ya había utilizado diseños especiales en vísperas de la gira por América en temporadas pasadas. En 2024, en sus primeras carreras con Williams, Franco le rindió un especial homaneja a Carlos Alberto Reutemann, copiando la estética utilizada por Lole en sus épocas de F1. Mientras que en 2025, ya como piloto Alpine, el argentino honró a la «Misión Argentina» que compitió en las 84 hs de Nürburgring en 1969.