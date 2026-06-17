Cavani se va de Boca: rescindió su contrato tras no ser tenido en cuenta por Arruabarrena

Edinson Cavani no será tenido en cuenta por Rodolfo Arruabarrena y Boca buscará acordar una salida anticipada.

En medio del Mundial 2026, Rodolfo Arruabarrena está a horas de iniciar oficialmente su nueva etapa en Boca Juniors, pero ya tomó una decisión fuerte.

El Vasco decidió no tener en cuenta a Edinson Cavani para el segundo semestre y la dirigencia del Xeneize, encabezada por Juan Román Riquelme, acordó con el delantero rescindir su contrato de manera anticipada.

El uruguayo tenía vínculo con Boca hasta el 31 de diciembre de 2026, pero el club y el delantero llegaron a un entendimiento para finalizar el contrato de manera anticipada. De esta manera, el delantero cobrará únicamente hasta su último día como futbolista del Xeneize y liberará un cupo extranjero para el club de la Ribera en este mercado de pases.

Arruabarrena se pondrá al frente del plantel este miércoles 18 de junio en Boca Predio y Cavani no será el único futbolista que dejará el club.

Antes, Nicolás Orsini rescindió su contrato y todo indica que en las próximas horas también lo hará Juan Ramírez. Además, la lista de jugadores que deberán buscar nuevo destino es extensa y el éxodo en el Xeneize recién comienza.

Por otro lado, el Vasco decidió darles una oportunidad a los juveniles y Camilo Rey Domenech, Leonel Flores y Dylan Gorosito comenzarán la pretemporada junto al plantel profesional.

El paso de Cavani por Boca Juniors

Edinson Cavani llegó al Xeneize a mediados de 2023 y fue recibido a Bombonera repleta con una enorme expectativa por la trayectoria que construyó en Europa, aunque su ciclo terminó lejos de lo imaginado y sin títulos.

Ese año, Boca alcanzó la final de la Copa Libertadores y el uruguayo marcó un gol en la semifinal frente a Palmeiras, aunque también quedó marcado por una chance clara desperdiciada en la final ante Fluminense.

Su mejor versión apareció en 2024, con Diego Martínez como entrenador. Cavani convirtió 20 goles y fue una de las grandes figuras del equipo. Sin embargo, el Xeneize volvió a quedarse con las manos vacías tras caer por penales ante Estudiantes en las semifinales del Torneo Apertura.

En 2025 comenzó el declive de su etapa en Boca. Luego del recordado fallo ante Alianza Lima en el repechaje para ingresar a la Copa Libertadores, el delantero perdió protagonismo y cerró el año con apenas cinco goles.

Ya en 2026, solo disputó dos partidos, ambos en febrero frente a Racing y Platense. No completó ninguno de los dos encuentros y finalmente Rodolfo Arruabarrena decidió no tenerlo en cuenta, lo que derivó en el final anticipado de su etapa en el club.