Protección al Consumidor: las aerolíneas y las empresas de telefonía lideran los reclamos en Neuquén

Las aerolíneas, las empresas de servicios telefónicos y algunas cadenas de supermercados son algunas de las firmas que concentran la mayor cantidad de reclamos en la dirección provincial de Protección al Consumidor, que la semana pasada volvió a ser noticia por la aplicación de una multa contra una conocida tarjeta de crédito.

Pablo Tomasini, el titular del área, explicó en diálogo con Diario RÍO NEGRO que el objetivo de las sanciones no es «recaudar», sino modificar conductas que pueden resultar contraproducentes para los usuarios de un servicio.

Indicó que la cartera tiene hoy 10 oficinas en toda la provincia y adelantó que la próxima semana sumarán una más, en Centenario. Las presentaciones se pueden hacer de manera presencial, pero también de forma online, a través del sitio web de la dirección.

«Nuestra página tiene, como parte de un convenio con Nación, una ventanilla única federal, donde se pueden acercar los reclamos«.

El caso de Flybondi

El funcionario dijo que unos de los casos más emblemáticos es el de Flybondi, la aerolínea low cost que ya recibió dos multas económicas que suman 400 millones de pesos en Neuquén por trato indigno e incumplimiento del deber de informar.

Según explicó, los expedientes no se iniciaron por las fallas del servicio en sí, como las cancelaciones o las reprogramaciones de vuelos, sino por la falta de comunicación con los pasajeros, quienes en muchos casos «tenían que viajar por motivos de salud«.

Las sanciones, que se aplicaron en 2025, fueron apeladas por la empresa y actualmente se encuentran en instancia judicial, con resolución todavía imprevista.

El director detalló que durante los últimos tres meses los reclamos contra la low cost volvieron a incrementarse, en especial, por las reiteradas suspensiones. Actualmente «estamos trabajando sobre los reclamos individuales», añadió y dijo que los planteos también se hicieron sobre otras aerolíneas, como Jetsmart.

Aclaró, no obstante, que la entidad responsable de controlar el cumplimiento del contrato y del servicio que le compete es la ANAC, organismo que depende del Gobierno nacional.

Los criterios de Protección al Consumidor

Los criterios que rigen las actuaciones de la dirección son dos. Por un lado, los procedimientos tienen en cuenta la cantidad de consumidores afectados. Por el otro, el impacto económico que los incumplimientos denunciados pueden tener sobre una familia o una persona.

«No es lo mismo que alguien haga una presentación por una compra de empanadas que por una vivienda prefabricada«, argumentó Tomasini.

Dijo que antes de aplicar una multa, el procedimiento administrativo permite que la empresa señalada pueda brindar un descargo o llegue a un acuerdo con el denunciante a través de una conciliación.

Esta última vía es cada vez más usada por las empresas y los consumidores, que prefieren evitar los tiempos que demanda la apertura de una causa judicial, detalló.

El 2026 llegó con novedades para el trabajo de la dirección. Por ejemplo, a partir de este año, las empresas que quieran apelar una sanción, deberán abonarla primero. «Nos adecuamos a la ley nacional en la provincia porque era un criterio que no veníamos aplicando», detalló Tomasini.

«Lo que se busca es poner fin a conductas que pongan en un estado crítico a los consumidores», agregó.

Buena parte de los casos que se reciben tienen que ver con empresas que «tienen un impacto en una gran cantidad de personas«, y por ello son las «tienen que dar más respuestas».

Las multas, desde la capital al interior de Neuquén

Días atrás se difundió públicamente la aplicación de una infracción de 6 millones pesos contra Tarjeta Naranja por incumplir la ley 2874, que establece los tiempos máximos de espera para la atención al público en establecimientos donde existe una relación de consumo.

De acuerdo a lo que informó la Provincia, la sanción fue impuesta luego de constatar que, en la sede de la empresa en la ciudad de Neuquén, los clientes permanecían en filas durante un tiempo superior al permitido por la normativa vigente. Por este mismo motivo ya se había multado en el último año a dos bancos estatales y a otro privado.

Tomasini también hizo mención a los problemas que existen en los supermercados, donde las presentaciones suelen ser comunes, y en el interior de la provincia, particularmente, con las firmas de telefonía móvil.

«Tuvimos zonas de la cordillera donde una reconocida empresa de telefonía dejó de funcionar y eso afectó no solo a la temporada turística, sino también la posibilidad de que las personas pudieran comunicarse», describió.

La dirección está participando en la conformación del registro nacional de infractores, donde cada persona podrá acceder a un listado de empresas y observar, por rubro, cuáles son las que tienen los indicadores de cumplimiento más elevados.

El objetivo es que empiece a regir desde el 1 de enero próximo, como parte de lo establecido en el comité nacional de defensa al consumidor.