Combo climático en Neuquén y Río Negro: vuelve la lluvia al Alto Valle y rige la alerta por nieve en la cordillera este lunes 3
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene bajo advertencia por nevadas al norte y centro de la cordillera de Neuquén. Mientras Bariloche, San Martín y Angostura combinan precipitaciones con marcas invernales, el Alto Valle tendrá un inicio de jornada inestable. Conocé el pronóstico detallado.
El frente frío mantiene su pulso inestable sobre el norte patagónico y exige precaución en las rutas de montaña. Para este inicio de semana, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) oficializó una alerta amarilla por nevadas que afecta al centro y norte de la cordillera en Neuquén, mientras que en el Alto Valle las lluvias aisladas marcarán las primeras horas del día.
A diferencia de las jornadas previas, la masa de aire estará acompañada por vientos leves que no superarán los 31 km/h, lo que dará un respiro pero mantendrá el riesgo por acumulación de agua y nieve sobre las calzadas.
Alerta por nevadas en la cordillera de Neuquén y Río Negro: nieve y lluvias en el área andina
La franja cordillerana transitará una jornada dominada por precipitaciones mixtas y marcas térmicas invernales:
- San Martín de los Andes: bajo la influencia de la inestabilidad, registrará lluvias y nevadas durante la mañana y la noche, con un cielo cubierto a lo largo de todo el día. La temperatura irá desde una mínima de 1°C hasta una máxima de 8°C, con vientos leves de hasta 31 km/h.
- Villa La Angostura: presentará un cuadro idéntico con lluvias y nevadas matinales y nocturnas, nubosidad constante y una temperatura que alcanzará un techo de 6°C.
- Bariloche: despide las primeras horas de la jornada con lluvias y nevadas precipitadas, dando paso a un resto del día frío con una mínima de 1°C y máxima de 6°C, acompañado por aire calmo (vientos de hasta 31 km/h).
Alto Valle: chau al sol, hola a la lluvia de nuevo este lunes 3 de agosto
En Neuquén Capital, Cipolletti, General Roca y las ciudades del Alto Valle, el tiempo dará una tregua eólica pero mantendrá la humedad:
- Primeras horas: arranca con lluvias aisladas y precipitaciones débiles, seguidas por un paulatino paño de cobertura nubosa.
- Resto del día: el termómetro marcará un leve ascenso térmico con una mínima de 7°C y una máxima que llegará a los 15°C, acompañada por vientos calmos del sector oeste que no superarán los 31 km/h.
Resumen del tiempo en la región
|Localidad / Zona
|Fenómeno Principal
|Rango Térmico
|Viento Máximo
|San Martín de los Andes
|Lluvia y nieve (Mañana y Noche) ❄️🌧️
|1°C / 8°C
|31 km/h
|Villa La Angostura
|Lluvia y nieve (Mañana y Noche) ❄️🌧️
|1°C / 6°C
|31 km/h
|Bariloche
|Lluvia y nieve matinal ❄️🌧️
|1°C / 6°C
|31 km/h
|Alto Valle
|Lluvias matinales y templado 🌧️⛅
|7°C / 15°C
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