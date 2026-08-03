ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE Diario papel
Servicios

Combo climático en Neuquén y Río Negro: vuelve la lluvia al Alto Valle y rige la alerta por nieve en la cordillera este lunes 3

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene bajo advertencia por nevadas al norte y centro de la cordillera de Neuquén. Mientras Bariloche, San Martín y Angostura combinan precipitaciones con marcas invernales, el Alto Valle tendrá un inicio de jornada inestable. Conocé el pronóstico detallado.

Redacción

Por Redacción

Alerta por lluvias Foto: Gentileza

Alerta por lluvias Foto: Gentileza

El frente frío mantiene su pulso inestable sobre el norte patagónico y exige precaución en las rutas de montaña. Para este inicio de semana, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) oficializó una alerta amarilla por nevadas que afecta al centro y norte de la cordillera en Neuquén, mientras que en el Alto Valle las lluvias aisladas marcarán las primeras horas del día.

A diferencia de las jornadas previas, la masa de aire estará acompañada por vientos leves que no superarán los 31 km/h, lo que dará un respiro pero mantendrá el riesgo por acumulación de agua y nieve sobre las calzadas.

Alerta por nevadas en la cordillera de Neuquén y Río Negro: nieve y lluvias en el área andina

La franja cordillerana transitará una jornada dominada por precipitaciones mixtas y marcas térmicas invernales:

  • San Martín de los Andes: bajo la influencia de la inestabilidad, registrará lluvias y nevadas durante la mañana y la noche, con un cielo cubierto a lo largo de todo el día. La temperatura irá desde una mínima de 1°C hasta una máxima de 8°C, con vientos leves de hasta 31 km/h.
  • Villa La Angostura: presentará un cuadro idéntico con lluvias y nevadas matinales y nocturnas, nubosidad constante y una temperatura que alcanzará un techo de 6°C.
  • Bariloche: despide las primeras horas de la jornada con lluvias y nevadas precipitadas, dando paso a un resto del día frío con una mínima de 1°C y máxima de 6°C, acompañado por aire calmo (vientos de hasta 31 km/h).

Alto Valle: chau al sol, hola a la lluvia de nuevo este lunes 3 de agosto

En Neuquén Capital, Cipolletti, General Roca y las ciudades del Alto Valle, el tiempo dará una tregua eólica pero mantendrá la humedad:

  • Primeras horas: arranca con lluvias aisladas y precipitaciones débiles, seguidas por un paulatino paño de cobertura nubosa.
  • Resto del día: el termómetro marcará un leve ascenso térmico con una mínima de 7°C y una máxima que llegará a los 15°C, acompañada por vientos calmos del sector oeste que no superarán los 31 km/h.

Resumen del tiempo en la región

Localidad / ZonaFenómeno PrincipalRango TérmicoViento Máximo
San Martín de los AndesLluvia y nieve (Mañana y Noche) ❄️🌧️1°C / 8°C31 km/h
Villa La AngosturaLluvia y nieve (Mañana y Noche) ❄️🌧️1°C / 6°C31 km/h
BarilocheLluvia y nieve matinal ❄️🌧️1°C / 6°C31 km/h
Alto ValleLluvias matinales y templado 🌧️⛅7°C / 15°C


Temas

Alto Valle

Cipolletti

Lluvia

Neuquén

Nieve

Río Negro

Roca

Servicio Meteorológico Nacional

El frente frío mantiene su pulso inestable sobre el norte patagónico y exige precaución en las rutas de montaña. Para este inicio de semana, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) oficializó una alerta amarilla por nevadas que afecta al centro y norte de la cordillera en Neuquén, mientras que en el Alto Valle las lluvias aisladas marcarán las primeras horas del día.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios

Últimas Noticias

Las más leídas

Río Negro

Neuquén