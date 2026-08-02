Alerta por nieve y viento blanco en la cordillera de Neuquén y Río Negro este lunes 3 de agosto: los peores horarios

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla por nieve en Neuquén y Río Negro para este lunes 3 de agosto. Además de las nevadas, advierten por la presencia de viento blanco. Cuáles son los peores horarios.

Según el último parte del organismo nacional, se prevén «nevadas persistentes de variada intensidad», con valores de acumulación entre 10 y 30 en zonas bajas, y entre 20 y 50 centímetros en zonas cordilleranas, aproximadamente.

«En las zonas mas bajas no se descarta que por momentos la precipitación se presente en forma de lluvia. Además, se prevé la ocurrencia de viento blanco«, indicaron.

Mapa de alertas del SMN para este lunes 3 de agosto.

Alerta por nieve en Neuquén y Río Negro: los peores horarios este lunes 3 de agosto

Las zonas bajo alerta amarilla por nieve en Río Negro este lunes 3 de agosto únicamente en horas de la madrugada son:

Bariloche.

Cordillera de Pilcaniyeu.

Cordillera de Ñorquincó.



Del lado neuquino, en donde estarán bajo alerta toda la madrugada del lunes son:

Los Lagos

Cordillera de Huiliches.

Cordillera de Lácar.

Sur de Aluminé.



Por su parte, la alerta regirá tanto en la madrugada como toda la mañana en: