Paro nacional docente: Gobierno aplicará controles en las escuelas y se prepara para el conflicto con los gremios

El receso invernal finalmente terminó en todo el país y desde el Gobierno nacional enfrentan este lunes su primer test de magnitud en el sistema educativo bajo la vigencia de la nueva reforma laboral. Ante la huelga nacional convocada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), el Ministerio de Capital Humano desplegó un operativo para verificar que los establecimientos garanticen la prestación del 75% de su capacidad operativa, tal como lo exige el marco legal aprobado por el Congreso.

Desde el Poder Ejecutivo advirtieron que la medida de fuerza atenta de forma directa contra la norma y ratificaron que aplicarán sanciones económicas y procesos administrativos a los sindicatos que no cumplan con el esquema obligatorio.

Red de inspecciones y multas millonarias: la hoja de ruta de la Casa Rosada

El artículo 24 de la ley 27.802 incorporó a la educación inicial, primaria y secundaria como un servicio de «importancia trascendental», lo que obliga a las instituciones estatales y privadas a sostener una cobertura mínima en días de protesta:

Supervisión presencial: las autoridades nacionales coordinaron acciones con los ministerios provinciales para realizar inspecciones directas en las escuelas y constatar si se garantiza el dictado de clases.

las autoridades nacionales coordinaron acciones con los ministerios provinciales para realizar inspecciones directas en las escuelas y constatar si se garantiza el dictado de clases. Proceso sancionador: ante el incumplimiento del piso del 75%, Capital Humano iniciará expedientes sancionatorios con multas económicas inmediatas contra las organizaciones gremiales, indicaron desde Infobae.

ante el incumplimiento del piso del 75%, Capital Humano iniciará expedientes sancionatorios con multas económicas inmediatas contra las organizaciones gremiales, indicaron desde Infobae. Antecedente reciente: en los despachos oficiales evocan el caso del gremio La Fraternidad, entidad que recibió un castigo de más de 21.000 millones de pesos por desatender una resolución de conciliación obligatoria.

en los despachos oficiales evocan el caso del gremio La Fraternidad, entidad que recibió un castigo de más de por desatender una resolución de conciliación obligatoria. Perjudicial personería: aunque en la Casa Rosada admiten que es un trámite complejo, recuerdan que la reincidencia en la ilegalidad puede derivar en la suspensión de la personería gremial.

Cumbre de urgencia del Consejo Federal y la postura sobre la paritaria

La ministra Sandra Pettovello y el secretario de Educación, Carlos Torrendell, mantuvieron una reunión virtual de urgencia con el Consejo Federal de Educación para unificar los criterios de fiscalización en todos los distritos del país.

Por su parte, la conducción de CTERA fundamenta la medida de fuerza en el reclamo por un sueldo mínimo nacional congelado en 500 mil pesos, la reapertura de la paritaria federal y el restablecimiento del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), eliminado durante 2024.

Desde el Ejecutivo desestimaron la validez de la demanda y sostuvieron que la negociación salarial pertenece a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires:

“Son los gobiernos provinciales los verdaderos empleadores. El Estado nacional no integra una supuesta paritaria docente por la sencilla razón de que no maneja las escuelas ni paga los sueldos de los maestros”, manifestaron desde Capital Humano.

La batalla en la Justicia por la esencialidad

El dictado de la norma se produce mientras la Unión Docentes Argentinos (UDA) mantiene judicializado el capítulo laboral de la reforma. Si bien un juzgado de primera instancia hizo lugar a un planteo suspensivo, el Poder Ejecutivo apeló la resolución, logrando que la exigencia del 75% permanezca plenamente vigente hasta tanto el fuero de alzada se expida sobre el fondo del asunto.

Con las aulas divididas entre el acatamiento al paro y las inspecciones de control, la jornada marcará un precedente definitivo sobre la aplicación real de las restricciones a las huelgas en los servicios esenciales.

Con información de Infobae.

Qué pasa con el paro docente en Neuquén y Río Negro este lunes

Desde Río Negro, el sindicato Unter decidió adherir al paro nacional y la medida de fuerza podría afectar el normal desarrollo de las clases en la provincia.

En Río Negro de manera puntual no hay una ley que declare la esencialidad de la educación y que exija un mínimo de personal en las escuelas, aunque existe un proyecto en la misma línea impulsado por el PRO y que llegó a tener aprobación en primera vuelta en la Legislatura, pero luego la iniciativa caducó y debió ser presentada nuevamente, ahora con el contexto de la reforma laboral.

Según informó la Unter, la adhesión a la medida nacional se debe al entendimiento «que el profundo deterioro de las condiciones salariales y laborales que atraviesa la docencia en las distintas provincias requiere respuestas colectivas y una fuerte expresión de unidad en todo el país».

Dijo que existe un punto en común entre toda la docencia del país con «salarios pulverizados por la inflación, desfinanciamiento de la educación pública, recortes presupuestarios y el avance sobre derechos históricamente conquistados».