Ante el paro nacional docente, el gobierno de Javier Milei busca asegurar el 75% de clases este lunes 3

En vísperas del paro nacional convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) para este lunes 3 de agosto, el Ministerio de Capital Humano reunió de urgencia al Consejo Federal de Educación. El objetivo del encuentro dominical fue coordinar acciones con todas las jurisdicciones para garantizar una cobertura mínima del 75% en el dictado de clases, tal como estipula la Ley 27.802.

Durante la reunión, presidida por la Secretaría de Educación, autoridades nacionales y provinciales acordaron llevar a cabo una serie de inspecciones aleatorias en establecimientos de todo el país. Según comunicó la cartera que conduce Sandra Pettovello, la decisión apunta a «resguardar el derecho a aprender de los estudiantes y dar previsibilidad a las familias».

Los reclamos del sector docente y la postura del Gobierno Nacional

Al tratarse de una medida de fuerza de alcance nacional, el Poder Ejecutivo supervisará activamente el cumplimiento de esta guardia mínima. Ante posibles irregularidades, el Gobierno fue tajante en un comunicado previo: «En el caso de verificación del incumplimiento de esta normativa, se activarán los protocolos para aplicar las sanciones que correspondan«.

Si bien la Nación reconoce que la administración de las escuelas es potestad de cada jurisdicción, sostiene que el Estado Nacional tiene la obligación de intervenir para garantizar el derecho a la educación.

En este punto existe una fuerte controversia judicial en torno a la esencialidad del servicio. CTERA obtuvo recientemente una medida cautelar que suspendía temporalmente la reforma laboral en este sector. Sin embargo, la postura oficial del Ministerio es que la apelación presentada por el Gobierno mantiene vigente la obligatoriedad de asegurar el 75% de la actividad hasta que exista una resolución definitiva. Por este motivo, desde la cartera tildaron a la huelga como un «paro ilegítimo».

El abanico de reclamos de CTERA incluye la reapertura de la paritaria nacional docente, aumentos salariales, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y una nueva ley de financiamiento educativo. Además, exigen mayor inversión en infraestructura, comedores y conectividad, al tiempo que rechazan tanto una posible reforma jubilatoria como el proyecto oficial de “Ley de Libertad Educativa”.

Frente a estas exigencias, fuentes del Ministerio de Capital Humano aclararon a Infobae que «la definición de los salarios corresponde a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, verdaderos empleadores de los docentes». Para justificar esta postura, recordaron que la transferencia definitiva de los servicios educativos a las provincias rige desde 1992, con la Ley N.º 24.049.

Asimismo, desde el Gobierno destacaron que, a través del reciente Decreto delegado N.º 341/25, se depositó en el Consejo Federal de Educación —donde están representados todos los gobernadores— la potestad de alcanzar acuerdos sobre condiciones laborales y el salario mínimo. «El Estado Nacional no integra una supuesta paritaria nacional docente, por la sencilla razón de que no es el empleador de los docentes», enfatizaron.

Qué pasa con el paro docente en Neuquén y Río Negro este lunes

Mientras CTERA avanza con la paralización total de actividades por 24 horas, los gremios docentes enrolados en la CGT optaron por un camino alternativo. Según publicó Infobae, estos sindicatos no convocaron a la huelga, pero anunciaron que implementarán medidas de fuerza bajo otras modalidades, como trabajo a reglamento y el dictado de «clases informativas» sobre la crisis del sistema educativo.

Además, realizarán una movilización frente a la Secretaría de Educación en la Ciudad de Buenos Aires y tienen previsto brindar una conferencia de prensa este mismo lunes a las 14 para detallar los motivos y los próximos pasos de su plan de lucha.

Desde Río Negro, el sindicato Unter decidió adherir al paro nacional y la medida de fuerza podría afectar el normal desarrollo de las clases en la provincia.

En Río Negro de manera puntual no hay una ley que declare la esencialidad de la educación y que exija un mínimo de personal en las escuelas, aunque existe un proyecto en la misma línea impulsado por el PRO y que llegó a tener aprobación en primera vuelta en la Legislatura, pero luego la iniciativa caducó y debió ser presentada nuevamente, ahora con el contexto de la reforma laboral.

Según informó la Unter, la adhesión a la medida nacional se debe al entendimiento «que el profundo deterioro de las condiciones salariales y laborales que atraviesa la docencia en las distintas provincias requiere respuestas colectivas y una fuerte expresión de unidad en todo el país».

Dijo que existe un punto en común entre toda la docencia del país con «salarios pulverizados por la inflación, desfinanciamiento de la educación pública, recortes presupuestarios y el avance sobre derechos históricamente conquistados».

Las consignas del paro de Ctera son: recomposición salarial real que permita recuperar el poder adquisitivo perdido; convocatoria a paritarias nacionales y provinciales con respuestas concretas; mayor presupuesto para la educación pública; defensa de las jubilaciones y de los derechos previsionales; restitución y fortalecimiento de los programas educativos nacionales; condiciones dignas de enseñar y aprender en todas las escuelas del país; defensa irrestricta de la escuela pública como derecho social.

Por la medida de fuerza, el sindicato de Río Negro realizará acciones locales. El gobierno de Alberto Weretilneck no informó hasta el momento si aplicará descuentos ante la adhesión al paro nacional. En otras ocasiones, la Provincia no ejecutó los descuentos en paros de Ctera, solo lo hizo en medidas de fuerza provinciales.

Por su parte, ATEN, el gremio docente de Neuquén, se sumará a un paro de alcance nacional el lunes que viene y anunció que realizará una marcha. El punto de encuentro será el monumento a San Martín, en el que se espera que la marcha comience alrededor de las 11.

Los sindicatos también pedirán por «la defensa de las jubilaciones» y el aumento del presupuesto educativo, en el contexto de los recortes aplicados por el Gobierno nacional al gasto público.

Además protestarán contra la ley de tierras que promueve el oficialismo en el Congreso y un proyecto de «Libertad Educativa», que también es impulsado por la Casa Rosada.

La vuelta a clases, que tuvo lugar esta semana en la provincia, estuvo marcada por una serie de cruces entre la conducción provincial y la seccional capitalina del gremio, que había pedido realizar medidas de fuerza. Finalmente desde el gobierno neuquino se indicó que la continuidad del ciclo lectivo estaba garantizada y que no había ningún paro en curso.