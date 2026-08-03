El Premio Fundación Bunge y Born 2026 distinguió a Omar Azzaroni

La Fundación Bunge y Born anunció a los ganadores de sus Premios Científicos 2026, uno de los reconocimientos de mayor prestigio dentro del sistema científico argentino. En esta edición, dedicada a la Química, el máximo galardón fue otorgado al doctor Omar Azzaroni, mientras que el Premio Estímulo distinguió a la doctora Daiana Capdevila y al doctor Marcos Tascon, investigadores que se destacan por sus aportes en distintas áreas de esta disciplina.

La ceremonia de entrega se realizará el próximo 14 de septiembre, a las 18, en la Sala Argentina del Palacio Libertad, en la ciudad de Buenos Aires.

La elección de la Química como disciplina homenajeada responde al papel central que cumple en el desarrollo científico y tecnológico. Se trata de una ciencia que estudia la composición, estructura, propiedades y transformaciones de la materia y su relación con la energía, siendo además un puente entre múltiples campos del conocimiento. Sus avances hicieron posible tanto el estudio de sustancias naturales como el desarrollo de nuevos materiales con aplicaciones en la medicina, la industria, la energía y la tecnología.

Una trayectoria de excelencia

El Premio Fundación Bunge y Born 2026 fue para Omar Azzaroni, doctor en Química por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), investigador Superior del CONICET y profesor titular de la Facultad de Ciencias Exactas de esa universidad.

El jurado destacó sus aportes en ciencia de polímeros, química de superficies, materia blanda y nanotecnología, así como su capacidad para transformar el conocimiento científico en desarrollos tecnológicos con impacto social, reflejada en la obtención de patentes y la creación de una empresa de base tecnológica.

«Sus trabajos han contribuido significativamente a consolidar nuevas líneas de investigación, posicionándolo como una referencia internacional en química de materiales blandos y nanotecnología. Además, ha contribuido de manera fundacional al establecimiento de la comunidad de la química de la materia blanda en el país», señaló el jurado.

Azzaroni recibió, entre otras distinciones, el Premio Houssay, el Premio Konex y el Georg Forster Research Award de la Fundación Alexander von Humboldt. También es reconocido por la formación de recursos humanos y por impulsar nuevas líneas de investigación que posicionaron a la ciencia argentina en el escenario internacional.

Dos científicos jóvenes premiados

El Premio Estímulo 2026, destinado a investigadores jóvenes con una destacada proyección, fue otorgado a dos científicos.

La primera de las distinguidas fue la doctora Daiana Capdevila, doctora en Ciencias Químicas por la Universidad de Buenos Aires (UBA), investigadora Independiente del CONICET, jefa del Laboratorio de Fisicoquímica de Enfermedades Infecciosas de la Fundación Instituto Leloir y profesora adjunta de la Universidad Nacional de San Martín.

Sus investigaciones se centran en química estructural, bioquímica y bioinorgánica, aportando nuevos conocimientos sobre los mecanismos moleculares que regulan procesos biológicos esenciales y enfermedades infecciosas mediante herramientas espectroscópicas y enfoques fisicoquímicos de avanzada.

Para el jurado, Capdevila construyó «una trayectoria científica de notable calidad y proyección», con contribuciones originales, una sólida producción científica, reconocimiento internacional, liderazgo de proyectos y formación de recursos humanos, cualidades que evidencian «una madurez científica excepcional para su generación».

El segundo reconocimiento fue para el doctor Marcos Tascon, doctor en Ciencias Químicas por la Universidad Nacional de La Plata, investigador Adjunto del CONICET y profesor adjunto de la Universidad Nacional de San Martín.

Su trabajo se enfocó en química analítica, ciencias de la separación y espectrometría de masas, desarrollando metodologías innovadoras para el análisis de muestras complejas con aplicaciones ambientales, biomédicas y en la conservación del patrimonio cultural.

El jurado destacó la originalidad de sus desarrollos tecnológicos y el impacto de sus investigaciones, que permitieron consolidar nuevas líneas de trabajo en tecnologías de muestreo y diagnóstico no invasivo, además de posicionarlo internacionalmente como una de las figuras emergentes de mayor proyección en su especialidad.

Un premio con más de seis décadas de historia

Los Premios Científicos Fundación Bunge y Born se entregan de manera ininterrumpida desde 1964 y constituyen uno de los máximos reconocimientos a la investigación científica en Argentina. El Premio Fundación Bunge y Born distingue trayectorias consolidadas, mientras que el Premio Estímulo, creado en 2001, reconoce a investigadores jóvenes con aportes sobresalientes.

Entre los científicos distinguidos a lo largo de su historia figuran el Premio Nobel Luis Federico Leloir, galardonado en 1965, además de referentes como Gabriel Rabinovich, Sandra Díaz, Galo Soler Illia, Raquel Chan, Alberto Piola y Alberto Kornblihtt, entre muchos otros.

Fundada en 1963, la Fundación Bunge y Born promueve iniciativas vinculadas con la educación, la cultura, la ciencia y la salud pública, y sus premios se han consolidado como una referencia para distinguir la excelencia científica y estimular el desarrollo de nuevas generaciones de investigadores argentinos.

Los tres científicos distinguidos en 2026

Omar Azzaroni

Premio Fundación Bunge y Born 2026

Doctor en Química por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

Investigador Superior del CONICET y profesor titular de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP.

Referente internacional en química de materiales blandos, ciencia de polímeros, química de superficies y nanotecnología.

Sus investigaciones dieron origen a patentes y a una empresa de base tecnológica, promoviendo la transferencia del conocimiento científico hacia aplicaciones concretas.

Entre sus principales reconocimientos figuran el Premio Houssay, el Premio Konex y el Georg Forster Research Award de la Fundación Alexander von Humboldt.

Daiana Capdevila

Premio Estímulo 2026

Doctora en Ciencias Químicas por la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Investigadora Independiente del CONICET.

Jefa del Laboratorio de Fisicoquímica de Enfermedades Infecciosas de la Fundación Instituto Leloir.

Profesora adjunta de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).

Sus estudios ayudan a comprender los mecanismos moleculares de enfermedades infecciosas mediante herramientas de química estructural, bioquímica y bioinorgánica.

Fue distinguida con premios como el Pew-CZI Repatriation Award, el Metallomics Early Career Researcher Award y la beca L’Oréal-UNESCO-CONICET.

Marcos Tascon

Premio Estímulo 2026

Doctor en Ciencias Químicas por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

Investigador Adjunto del CONICET.

Profesor adjunto de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).

Especialista en química analítica, espectrometría de masas y ciencias de la separación.

Desarrolló metodologías innovadoras para el análisis de muestras ambientales, biomédicas y del patrimonio cultural con técnicas de mínima invasión.

Realizó su formación posdoctoral en la Universidad de Waterloo (Canadá), una de las instituciones líderes mundiales en tecnologías de microextracción.

En números