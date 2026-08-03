Tras una convocatoria récord, llega una nueva capacitación para la industria del Oil & Gas al Polo Tecnológico de Neuquén: cómo inscribirse

La nueva edición se realizará en el Polo Tecnológico e Instituto Vaca Muerta y busca ampliar la participación de empresas y profesionales de la industria. Foto gentileza.

La capacitación sobre materiales e instalaciones antiexplosivas para la industria del Oil & Gas, organizada por GEVELUX junto con ACUORA SAS, tuvo una convocatoria que superó las expectativas de sus organizadores. La cantidad de empresas y profesionales interesados en participar fue tal que ya se confirmó una nueva edición para la primera semana de septiembre.

Exquiel Quinteros, socio gerente de ACUORA SAS, en diálogo con EnergíaOn expresó que el nivel de consultas e inscripciones reflejó el creciente interés del sector por acceder a instancias de formación técnica orientadas a mejorar la seguridad, la confiabilidad y la calidad de las instalaciones industriales

La actividad estará centrada en los principales conceptos relacionados con la seguridad en ambientes donde pueden generarse atmósferas explosivas, abordando desde los componentes de una ignición y una deflagración/explosión hasta la identificación de zonas con riesgo y las medidas necesarias para minimizar peligros.

«La respuesta recibida superó ampliamente nuestras expectativas y nos llena de satisfacción comprobar el gran interés que existe por seguir incorporando conocimientos técnicos que contribuyan a mejorar la seguridad, la confiabilidad y la calidad de las instalaciones en la industria», señalaron desde GEVELUX y ACUORA SAS.

GEVELUX es una empresa argentina con amplia trayectoria en el mercado, fabricante de productos certificados internacionalmente para áreas clasificadas y proveedora de grandes, medianas y pequeñas empresas de distintos sectores industriales.

Los organizadores explicaron que, debido a la gran cantidad de solicitudes y por cuestiones de organización de la agenda, no fue posible coordinar la capacitación con todas las empresas que manifestaron su interés en esta primera etapa.

Las empresas interesadas en participar de la próxima edición ya pueden solicitar información e inscribirse comunicándose con Exequiel Quinteros, socio gerente de ACUORA SAS, al teléfono +54 9 299 462 9769 o al correo electrónico comercial@acuora.com.ar . O comunicarse al correo mailto:comercial@acuora.com.ar .

Ante ese escenario, anunciaron la realización de una nueva jornada durante la primera semana de septiembre, que tendrá lugar en el Polo Tecnológico e Instituto Vaca Muerta. El objetivo es ampliar la convocatoria y permitir que más empresas y profesionales puedan acceder a la capacitación.

Además, agradecieron al Polo Tecnológico e Instituto Vaca Muerta por acompañar la iniciativa y brindar el espacio para su realización, y reconocieron la difusión realizada por Energía On, que permitió acercar la propuesta a un mayor número de empresas y profesionales del sector.