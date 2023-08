Cecilia Collueque se colgó la medalla de plata en el Mundial de canotaje de Dinamarca 2023

La nueva aventura mundialista de Cecilia Collueque comenzó con un podio, como no podía ser de otra manera. La palista roquense se quedó con la medalla de plata en el K1 master damas (40 a 44 años) en la jornada inaugural del Mundial de canotaje de maratón que se disputa en Dinamarca.



Cecilia, que buscaba su cuarta medalla de oro en esta categoría, estuvo muy cerca de quedarse con el primer lugar que terminó siendo para la local Jeanette Raahuge. Collueque empleó un tiempo de 1h14m19,62s para quedar a casi 8 segundos de la palista danesa. En tercer lugar finalizó la australiana Laura Lee, que se llevó la medalla de bronce.



“Estoy conforme con el resultado porque siempre es bueno ganar una medalla en un mundial, pero no me sentí muy cómoda. El sábado mi vuelo desde Madrid se atrasó y me tomó desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche llegar a destino. No comí bien ni me hidraté lo suficiente ese día. El domingo tuve que armar el bote a las corridas y hoy salir a correr”, le detalla Cecilia a Río Negro desde Vejen.



“Todas esas cosas se notaron en mi rendimiento en la prueba, pero más allá de eso pude remar bien, fue una buena regata. La chica danesa es muy buena, va a estar corriendo en senior también. Vinimos parejas las dos durante toda la carrera y el final fue cerrado. Mi problema fue que no vi las boyas a tiempo, son dos y hay que pasar por el medio. Ella lo hizo mejor y por eso ganó”, cuenta Collueque sobre el desenlace de la prueba que tuvo una distancia de 14,4 kilómetros.



Ahora Cecilia se enfocará en las dos pruebas que le quedan en este Mundial, ambas dentro de categoría senior. “El jueves corro mi serie en la distancia corta (short race) y el objetivo es clasificar a la final. Va a ser una carrera muy dura”. La tercera y última prueba del Mundial para la roquense será K1 senior, a disputarse el sábado.



El otro palista zonal al que le tocó competir este lunes fue al viedmense Omar Linares, que lo hizo en la categoría K1 (60-64) y finalizó en el 10° lugar entre 23 competidores. La prueba fue ganada por el español Francisco Vázquez.