Cecilia Collueque se consagró subcampeona en su categoría en el Mundial de Canotaje

La roquense Cecilia Collueque logró el subcampeonato en la categoría Máster del Mundial de Canotaje que se disputa en Gyor, Hungría. Es la quinta vez que queda entre las dos mejores del planeta.

La roquense Cecilia Collueque sumó un nuevo hito en su carrera deportiva al consagrarse subcampeona en la categoría Máster del Mundial de Canotaje Maratón en Gyor, Hungría.

La experimentada palista quedó segunda en la división que va desde los 40 al 44 años. Completó los 14,3 kilómetros en un tiempo de 1:10:41.28 a menos de un minuto de la sudafricana Bridgitte Hartley (1:09:55.16).

Completó el podio Pippa McGregor, también sudafricana, que llegó casi dos minutos y medio después que Collueque con un registro de 1:12:59.14.

2025 CMM WCH Race 21 Results Women K1 Marathon 40-44 14,3 km Final ADescarga

En su octavo Mundial, la roquense se subió por quinta vez al podio en su categoría. Ganó tres veces el oro y esta fue su segunda medalla de plata.

Collueque mejoró su tiempo del Mundial pasado (Dinamarca 2023) cuando también quedó segunda con una marca de 1:14:19.62.

En lo que resta de esta semana, competirá en dos pruebas más: la K1 Long Senior y la K1 Short Senior donde buscará ampliar su colección de medallas.


Temas

Canotaje

Cecilia Collueque

