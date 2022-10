Cecilia Collueque y un percance que casi la deja afuera en el Mundial de canotaje de Portugal

La historia de Cecilia Collueque en los mundiales de canotaje, sigue regalando capítulos. La cita en Portugal 2022 ratificó la entereza deportiva de la palista roquense, a quien parece no importarle el calendario ni tampoco las dificultades que pueden presentarse en plena competencia.

A poco más de dos meses de cumplir 39 años, Cecilia, que el pasado lunes se colgó la tercera medalla dorada de su carrera entre las master (35-39), este sábado se alistó entre las mejores del mundo para correr los 26 kilómetros del K1 damas. Fue la única palista argentina en la prueba.

Collueque encaró la prueba con un objetivo firme: meterse entre las 10 mejores. Pero a pocos metros de la largada ocurrió lo inesperado. «Cuando hicimos la vuelta en la primer boya, llegamos al puente y ahí abajo me tocaron la punta del bote, se me trabó la pala y me caí. No sé los años que hacían que no me daba vuelta en una prueba», le contó Cecilia a Río Negro.

Comenzaba otra carrera para Cecilia, que quedaba última en el pelotón de 20 competidoras y lejos de la punta. «Por suerte no estaba muy lejos de la orilla y pude salir enseguida. Pero le entró mucha agua al bote. Igual seguí remando porque tengo la bombita que la saca para afuera, pero era mucha el agua».

La roquense, remando práctiamente sola en buena parte de la prueba, pudo pasar a la japonesa Honoka Nakai, a la portuguesa Mariana Moras y a la ucraniana Kateryna Honchar para finalizar en el puesto 14 con un tiempo de 2:18:14.26. La medalla de oro fue para la húngara Vanda Kiszli.

«El tiempo no es bueno, pero hice lo mejor que pude. Fue una lástima porque estaba con confianza y me sentía bien. Hacía años que no me caía al agua», agregó Collueque, quien terminó su participación en el sexto mundial de su carrera.