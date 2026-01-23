Cerúndolo, el sobreviviente argentino en la segunda semana del Abierto de Australia

Francisco Cerúndolo jugó un gran tenis se metió en los octavos de final del Abierto de Australia por primera vez en su historia. En 2025 estuvo cerca de avanzar hasta la segunda semana en Melbourne Park, pero Alex de Miñaur lo impidió en tercera ronda. Un año más tarde de sus propios límites, venció a Andrey Rublev, por 6-3, 7-6 (4) y 6-3, y quedó como la única esperanza argentina porque en el siguiente turno perdió Tomas Etcheverry.

El hermano mayor de los Cerúndolo rindió al más alto nivel en la primera semana del torneo. Nadie ha podido arañarle un set hasta el momento. Ni Zhizhen Zhang en primera ronda (6-3, 7-6, 6-3), ni Damir Dzhumur en segunda ronda (6-3, 6-2, 6-1) ni el propio Rublev, cabeza de serie Nº 13.

Su gran rendimiento no solo le ha servido para estrenarse en una cuarta ronda de Australia, sino que este resultado le permite igualar su mejor marca en un torneo de esta categoría. Antes, había logrado adentrase en la segunda semana de un Grand Slam en dos ocasiones en Roland Garros 2023 y 2024.

Se agrandó la lista 8 los tenistas argentinos que alcanzaron los octavos en Australia: Cerúndolo se sumó a Nalbandian (5 veces), Vilas (4), Del Potro (3), Cañas (2), Coria (2), Schwartzman (2) y Chela (1).

Lo tiene alquilado

Cerúndolo demostró que tiene tomada la medida a Rublev, ampliando su ventaja del historial a cuatro victorias en cinco partidos disputados. Esta vez elevó su cuenta de aces hasta ocho y se anotó con éxito el 80% de los puntos que puso en juego con su primer saque. Al resto, logró convertir tres de las seis oportunidades de quiebre que tuvo.

Su próximo rival será el tercer favorito y finalista en la pasada edición, Alexander Zverev, quien se impuso al británico Cameron Norrie 7-5, 4-6, 6-3, 6-1 para extender su record ante el zurdo por un categórico 8-0.

Etcheverry dejó todo, pero no alcanzó

Tomás Etcheverry se despidió del Abierto de Australia, luego de su derrota en la tercera ronda ante el talentoso kazajo Aleksandr Bublik (10º), en sets corridos. Bublik, quien aspira a dar pelea y llegar hasta las instancias finales en el primer Grand Slam del año, se impuso por 7-6 (4), 7-6 (5) y 6-4, luego de 2 horas y 37 minutos de juego.

Tomy y Bublik jugaron un partidazo. (AFP)

Pese a la derrota, el platense, que ocupa el puesto número 62 del ranking, jugó en un altísimo nivel y pudo mantener todos sus turnos de saque para forzar el tie-break en los dos primeros parciales, aunque en dichas “muertes súbitas” el kazajo hizo pesar toda su jerarquía para que la moneda cayera a su favor.