Michael Cheika confirmó su primera lista de convocados para Los Pumas, que afrotarán tres partidos en su regreso a Argentina. Gentileza.

La especulación acerca de la posible rotación de jugadores luego de la larga temporada europea cayó en saco roto cuando Michael Cheika dio a conocer su primera convocatoria al frente de Los Pumas. El flamante entrenador australiano del seleccionado argentino de rugby dio una lista de 33 jugadores para los tres test matches de julio contra Escocia, con algunos regresos resonantes, los de Agustín Creevy, Juan Imhoff y Benjamín Urdapilleta; posibles debutantes, y ausencias de peso. La más saliente, la de Matías Moroni.

En las conferencias previas, Cheika había insinuado que podía rotar a varios jugadores luego de la desgastante temporada europea y el escaso descanso hasta el primer amistoso. Después de la serie en territorio nacional se jugará el Rugby Championship. El entrenador optó por citar a las figuras que juegan en Europa y venían siendo parte del equipo en la última porción del ciclo de Mario Ledesma.

Al mismo tiempo, citó a otros 30 jugadores para el representativo de Argentina XV, que se medirá en Europa con las selecciones de Georgia y Portugal, con nombres para tener en cuenta con miras al gran objetivo que es su participación en el Mundial de Francia 2023.

“Estoy muy satisfecho con nuestra primera lista de convocados para la temporada de los Pumas. Hubo una gran competencia en cada uno de los puestos, y en nuestras conversaciones acerca de cada selección de jugadores, hemos tenido en cuenta tanto la serie de partidos con Escocia, como los planes a largo plazo hacia el Mundial 2023″, expresó Cheika en un comunicado.

Agregó que “con este objetivo en mente, la designación que hicimos de jugadores para armar el plantel de Argentina XV para la gira por Europa, es muy importante para nosotros. Todo esto nos dará la oportunidad de ver a los 60 mejores jugadores de la Argentina jugando en el alto nivel. Podremos ver la camiseta de Los Pumas nuevamente en canchas argentinas después de casi tres años”.

La inclusión más saliente es la de Creevy, capitán durante la era de Daniel Hourcade, y desafectado por Ledesma luego del Mundial Japón 2019. Esto último sucedió con Urdapilleta. Imhoff, en cambio, había regresado en el Tri Nations 2020 después de una larga ausencia y estuvo en la ventana de julio de 2021, pero había rechazado las convocatorias para el resto del año.

Cheika incluyó a tres jugadores que no tienen antecedentes en el seleccionado, como son el medio-scrum Lautaro Bazán Vélez, el hooker Ignacio Ruiz y el pilar Joel Sclavi. El primero sorprende porque hasta hace poco integraba el plantel de Pumas 7s y no tiene experiencia reciente en el rugby de 15. Los otros habían estado en el plantel que protagonizó el Rugby Championship 2021 pero no llegaron a debutar; uno, por decisión del entrenador, y el otro, porque se lesionó antes de viajar a Sudáfrica.

Ruiz es uno de dos jugadores que se ganaron el lugar destacándose en Jaguares XV. El otro es Mayco Vivas, quien no había jugado en todo 2021 por una lesión cervical y regresó en la Superliga Americana de Rugby (SLAR), que compartió con Ruiz.

Moroni fue incluido en el segundo seleccionado, en el que entre los 30 convocados aparecen otros jugadores experimentados y de pasado en los Pumas, como Gonzalo Bertranou, Santiago Medrano, Mateo Carreras, Sebastián Cancelliere, Tomás Lezana, Facundo Bosch y Santiago Socino.

Agustín Creevy vuelve a ser parte de Los Pumas después de la convocatoria que realizó el flamante entrenador de la selección argentina de ruyby para enfrentar en julio a Escocia. Gentileza.

En Argentina XV reciben su posibilidad algunos rugbiers que se destacaron recientemente en la SLAR, pero no con la camiseta de Jaguares XV, por caso el medio-scrum Eliseo Morales (Cafeteros Pro) y los segundas líneas Franco Molina (Selknam) y Federico Lavanini (Cafeteros Pro). El entrenador será Carlos Ignacio Fernández Lobbe, quien de Jaguares XV se llevó a nueve jugadores. Los partidos serán el domingo 3 de julio, ante Georgia en Kutaisi, y el sábado 9, frente a Portugal en Lisboa.

Matías Moroni quedó sorpresivamente afuera de la convocatoria para el regreso de Los Pumas a Argentina, donde en julio enfrentará tres veces a la selección de Escocia. Gentileza.

Los partidos con Escocia por la ventana de julio, que marcarán el esperado regreso de los Pumas a Argentina después de tres años de ausencia por las restrincciones debido a la pandemia de Coronavirus, serán los sábados 2 en Jujuy, 9 en Salta y 16 en Santiago del Estero.