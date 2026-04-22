Chelsea despidió a Liam Rossenior y ya tiene reemplazante: será el séptimo entrenador de Enzo en el club

Liam Rossenior duró menos de cuatro meses en el cargo de entrenador de Chelsea.

Chelsea decidió despedir a Liam Rosenior y rescindir el contrato que lo vinculaba hasta 2032, tras una serie de resultados negativos que profundizaron la crisis deportiva del equipo.

La derrota 3-0 ante el Brighton el martes fue el golpe final: significó la quinta caída consecutiva en la Premier League sin convertir goles, una marca que no se registraba desde 1912.

Además, contemplando todas las competencias, los Blues perdieron siete de sus últimos ocho partidos, incluida la eliminación en la Champions League con una doble goleada frente al Paris Saint-Germain.

Rosenior, de 41 años, había llegado en enero de 2026 para reemplazar a Enzo Maresca, quien venía de consagrarse en el Mundial de Clubes pero atravesaba una temporada irregular. Su inicio fue prometedor, aunque el rendimiento del equipo se desplomó con el correr de los partidos.

En total, dirigió 23 encuentros, con un saldo de 11 victorias, dos empates y 10 derrotas. Bajo su conducción, Chelsea cayó al séptimo puesto de la liga inglesa y quedó fuera de las competencias continentales.

«No ha sido una decisión fácil, pero los resultados recientes no han cumplido las expectativas. Le deseamos mucho éxito en el futuro», expresó el club en un comunicado oficial.

El nuevo entrenador de Chelsea

El club confirmó que Calum McFarlane asumirá como entrenador interino hasta el final de la temporada. El británico, de 40 años, estaba al frente del equipo Sub 21 y tendrá su primer desafío el próximo domingo ante Leeds United por las semifinales de la FA Cup. Además, por Premier League dirigrá cinco partidos clave para intentar que el equipo vuelva a puestos de clasificación a copas internacionales.

De esta manera, McFarlane se convertirá en el séptimo entrenador de Enzo Fernández desde su llegada al club en 2023. La lista la completan Graham Potter (10 partidos), Bruno Saltor (1), Frank Lampard (11), Mauricio Pochettino (40) y Maresca (79).