Chelsea extrañó a Enzo Fernández y sufrió una dura derrota ante el Manchester City en la Premier League

El Manchester City goleó 3-0 al Chelsea y quedó bien posicionado en la pelea por la Premier League. El equipo de Pep Guardiola aprovechó la caída del Arsenal y ahora depende de sí mismo para acercarse a la cima, con un partido menos y un duelo directo aún por disputarse.

En un partido en el que el Chelsea no contó con Enzo Fernández por una sanción, el conjunto londinense mostró limitaciones y no pudo sostener el rendimiento del primer tiempo donde había generado las ocasiones más claras.

Durante la primera mitad, los dirigidos por Liam Rosenior tuvieron oportunidades para abrir el marcador a través de Cole Palmer y Joao Pedro, pero fallaron en la definición. Incluso, Cucurella llegó a convertir, pero el tanto fue anulado por un ajustado offiside.

En el complemento, el Manchester City salió con otra intensidad y golpeó rápido. A los 51 minutos, Nico O’Reilly abrió el marcador de cabeza tras un preciso centro de Rayan Cherki.

El dominio de los Ciudadanos se consolidó y tras una gran acción individual de Cherki, Marc Guéhi apareció en el área para definir y ampliar la ventaja. A falta de 20 minutos, Jeremy Doku selló el 3-0 tras aprovechar un error en la salida de Moisés Caicedo.

El ingreso del argentino Alejandro Garnacho no alcanzó para cambiar la historia de un Chelsea que sintió la ausencia de Enzo Fernández y terminó siendo superado con claridad en la segunda parte.

Dibu no jugó en el Aston Villa, aunque fue por precaución

No fue una mañana feliz para los integrantes de la Selección Argentina. Emiliano Martínez sintió una molestia en la pierna izquierda durante la entrada en calor y no salió a jugar en Aston Villa vs. Nottingham Forest. En principio, lo de Dibu parece ser muscular y sería una situación muy distinta a la Cuti Romero. Las próximas horas serán claves para ambos casos y Scaloni, claro está, mantiene su celular encendido.

Cuti Romero pidió el cambio entre lágrimas

Cristian Romero encendió todas las alarmas en la Selección Argentina. Mientras jugaba un partido clave con Tottenham por la permanencia en la Premier League, el defensor pidió el cambio luego de un duro choque con Antonín Kinský y se retiró llorando del estadio. El cordobés, pieza clave para Lionel Scaloni, se hará estudios en las próximas horas y habrá que ver si tendrá tiempo de recuperación para llegar al Mundial que se pondrá en marcha dentro de dos meses.



Cuti cubría el balón ante la salida del arquero. Tras recibir el empujón de Brian Brobbey, ambos se chocaron y pidieron la asistencia de los médicos. Luego de ser atendido, el zaguero se levantó, pidió el cambio y se retiró del campo de juego entre lágrimas.