«Chiquito» Romero apuntó contra todos tras el escándalo en el Superclásico: «Nos perjudicaron»

Un nuevo Superclásico se disputó esta tarde en el estadio Monumental. El colombiano Miguel Borja convirtió de penal el tanto que significó el triunfo de River por 1 a 0 ante Boca y que inició un verdadero escándalo sobre el final del encuentro.

La infracción que derivó en el penal para River fue por una patada del lateral Agustín Sandez, ingresado en el complemento, hacia el volante Pablo Solari cuando intentó rechazar la pelota y se le interpuso en el despeje.

El árbitro Darío Herrera revisó la acción en el VAR pero mantuvo su postura: penal para el «Millonario». Fue allí cuando Borja tomó la pelota, se paró ante Sergio Romero y convirtió el único tanto del partido.

Para el final del encuentro, Agustín Palavecino festejó con un grito hacia los futbolistas de Boca. El arquero del Xeneize rápidamente reaccionó y fue con todo a buscar al volante. Hubo intercambio de golpes y agarrones durante varios minutos.

Qué dijo «Chiquito» Romero tras el escándalo en Superclásico River-Boca

Tras la polémica en el cierre, Sergio Romero fue el primero en hablar ante los medios luego de la derrota de su equipo. Y aprovechó la ocasión para apuntar contra todos.

Cuestionó a Palavecino por haber desatado el escándalo, apuntó contra el arbitraje de Darío Herrera por el penal que cobró y por las rojas que les mostró a Miguel Merentiel, Nicolás Valentini y Equi Fernández y consideró que «el cero a cero hubiera sido un buen resultado».

«La jugada del penal es muy dudosa. Le pregunté al árbitro y me dijo que es un claro penal. En ningún momento consultó al VAR por lo que tengo entendido. Viendo la jugada no es un penal cobrable, es un mínimo roce y no debió ser cobrado nunca. No es una patada que le voló la pierna. Le pregunté al jugador de River (por Pablo Solari) y me dijo “me toca” y le tocó la canillera», arrancó Romero.

Y siguió: «Nos vamos con una sensación muy amarga. Yo le dije a Palavecino y a todos los muchachos de River en la cara. Con el entrenador anterior habían logrado que todo el mundo hablara bien de ellos y ahora es una falta de respeto total que nos griten el gol en la cara. Se lo dije a Enzo, a Demichelis y a todos. Cuando lo fui a agarrar le dije: ¿qué estás haciendo?».

Enseguida apuntó los cañones contra el árbitro Herrera. «Después del partido le pregunté por qué nos echó tres a nosotros. Me dijo porque estaban todos tirando piñas. Le pregunté a Valentini y me dijo yo no tiré ninguna piña. Es muy difícil de definir el arbitraje de Herrera. Me dijo en la cara que desde el VAR le dijeron que fue penal y no fue así. En el primer tiempo había hecho un buen trabajo, pero en el segundo se le fue de las manos el partido», sostuvo Chiquito.

"QUE UN JUGADOR SE QUEDE FESTEJANDO EN LA CARA ES UNA FALTA DE RESPETO" Chiquito Romero se refirió a la provocación de Palavecino luego del gol de Borja.



Ante una nueva consulta de los periodistas, Romero volvió sobre la infracción de Agustín Sández que terminó en el penal que marcó la diferencia. «El penal es muy puntual. Lo acabo de ver y no es un claro penal. Es difícil de saber cuál es el pensamiento de Herrera. Si se queda con su ego de decir yo lo vi y es penal o si pregunta al VAR. No fue al VAR, no preguntó y nos perjudicó a nosotros. Iba terminar cero a cero clavado y hubiese sido un buen resultado para nosotros».

Y añadió: «Me quedan serias dudas de que Herrera preguntó al VAR como me dijo en la cara. El VAR debería dar soluciones, trajeron la tecnología pero es un pecado que hoy no la hayan utilizado y nos hayan perjudicado a nosotros. Esta misma jugada en el área de River no se hubiese cobrado».

Finalmente, más allá de la amargura por los tres puntos que quedaron en el camino, el ex arquero de la Selección Argentina, se mostró conforme por la evolución de Boca desde la llegada de Jorge Almirón al banco de suplentes.

«Se está viendo otro Boca. Vamos por el buen camino. Vienen muchísimo por delante. Tenemos que levantar la cabeza y seguir».

Con información de Clarín