Cinco al hilo: Deportivo Viedma no para y sigue su escalada en la Liga Argentina de básquet
Venció a Lanús por 104-97, con una gran producción de Luciano Cáceres, autor de 32 puntos.
En una noche vibrante y de alto voltaje, Deportivo Viedma superó a Lanús por 104-97 y extendió su gran momento en la Conferencia Sur de la Liga Argentina de básquet. El quinteto de Guillermo Bogliacino sumó su quinto triunfo consecutivo y ratificó que está en el mejor momento de la temporada. Ahora su registro es de 12 victorias y 10 derrotas.
El encuentro comenzó cuesta arriba para el conjunto rionegrino. Lanús impuso condiciones desde el inicio con una defensa alta y gran efectividad en los lanzamientos de larga distancia, llegando a sacar una máxima de 11 (10-21). El local no logró plasmar su estrategia en los primeros minutos y la visita se quedó con el primer cuarto por 31-26.
En el segundo, Viedma ajustó piezas y comenzó a mostrar su mejor versión, con circulación dinámica de balón y juego colectivo. Si bien Lanús mantuvo potencia ofensiva, el equipo rionegrino mejoró su intensidad defensiva y forzó errores claves. La visita se fue al descanso en ventaja, aunque por una diferencia menor: 53-50 (parcial 24-22 para el Depo).
Viedma dio vuelta la historia
Tras el entretiempo, el conjunto local salió decidido a revertir la historia. Con mayor agresividad y concentración, peleó cada pelota y logró pasar al frente tras un doble trabajado de Keiver Marcano que puso el 69-68. Deportivo cerró el tercer cuarto arriba 75-71, con un sólido parcial de 25-18 que marcó el quiebre del partido.
En el tramo final, el equipo rionegrino sostuvo la presión y el juego intenso que lo caracteriza. Aprovechó los errores ofensivos de Lanús y amplió la diferencia hasta una máxima de 15 puntos (102-87), para terminar sellando un triunfo clave por 104-97.
Luciano Cáceres (32) y Keiver Marcano (18) se combinaron para aportar 50 puntos en el dueño de casa, mientras que los mejores en el equipo del sur bonaerense fueron Roquez Johnson, con 29 tantos, y Robert Whitfield III, con 17.
Ahora, Depo volverá a salir a la ruta para visitar a Gimnasia La Plata y los dos equipos de Mar del Plata, Unión y Quilmes. Será muy exigente, pero los rivales ya saben que el equipo rionegrino está en racha y que pretender seguir por este camino.
