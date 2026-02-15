Triunfazo: Independiente venció a Ferro en el Ruca Che y cerró un perfecto 2-2 en la Liga Nacional

Esa mejoría que Independiente evidenció en el comienzo del 2026 se consolidó durante este fin de semana y llegaron dos victorias tremendas. Las Rojas vencieron a Ferro, por 71-62 y cerraron un perfecto 2-2 en el estadio Ruca Che, por la Liga Nacional Femenina de básquet.

El sábado a la noche, las dirigidas por Marcelo Remolina habían derrotado a El Talar (63-58) y ahora fue el turno de las Verdes de Caballito, que son las campeonas del primer torneo de la temporada, pero además llegaron al duelo con un categórico 8-1. A Independiente poco le importó y en el mismo finde se cargó a uno de los mejores equipos de los últimos años y a las dueñas de la corona.

La mejor versión, en los cuartos pares

Ferro ganó por ventaja mínima el primer parcial (17-15), pero la respuesta de Independiente fue inmediata porque ganó 28-20 y se fue al descanso arriba. De nuevo en acción, se repitió la historia, aunque en este caso las Rojas se recuperaron de un flojo (9-14), para cerrar a toda orquesta: 19-11. Así, abrocharon un gran triunfo y quedaron con registro de 6-6, en el sexto puesto de la Conferencia Sur.

Las Rojas ganaron porque otra vez tuvieron varías vías de ataque. Volvió a sobresalir Laila Raviolo (23), pero Martina Torres (16) confirmó que es su socia ideal y las Valentinas, Mendoza y Canales sumaron 11 y 10 respectivamente. La MVP del juego fue Florencia Fernández, una de las jugadoras más determinantes de la Liga, pero terminó con 23 puntos y 10 rebotes en el equipo dirigido por Gaby Fernández, campeón olímpico en Atenas.

Si de comparativa se trata, los 7 puntos porcentuales en libres (67-60) fueron decisivos, porque las Rojas anotaron 14-21 y Ferro, 9-15. Independiente se pasó mejor la pelota y terminó con 6 asistencias más 16-10 y también jugó más concentrado: sumó 12 pérdidas contra 18 de las campeonas. Números finos que colaboraron en la gran victoria de las neuquinas en el Ruca Che.