Cipolletti ya juega con Juventud Antoniana, en Salta, por los cuartos de final de la Reválida

Cipolletti ya inició su camino en la Reválida del torneo Federal A, que tiene como premio el ascenso a la Primera Nacional. Juega en Santa, ante Juventud Antoniana, por los cuartos de final de un reducido que será complejo pero que tiene al Albinegro como candidato. De hecho arranca con el 1 en el cuadro y por eso tiene ventaja deportiva.

Ante las ausencias de Andrés Almirón (suspendido) y de Gonzalo Lucero (lesionado), el DT Fabián Enriquez tuvo que meter mano y mandó a la cancha a dos que no venian con mucho rodaje: Sergio Ranquehue y Fernando Petinerolli.

Las formaciones

Juventud Antoniana: Facundo Abraham; Nahuel Gómez, Isaac Monti, Santiago López, Facundo Fernández; Jhon Palacios, Joaquín Iturrieta, Tomás Assennato, Tadeo Marchiori; Pedro Muné, Pablo Palacios Alvarenga. DT Sergio Maza

Cipolletti: Facundo Crespo; Nicolás Trejo, Yago Piro, Cristian González, Víctor Manchafico, Nehuen García; Marcos Pérez, Sergio Ranquehue, Fernando Pettineroli; Nicolás Peralta, Federico Acevedo. DT Fabián Enriquez

Árbitro: Lucas Cavallero

Estadio Fray Honorato Pistoia, Salta