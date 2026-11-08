Viedma puso un límite a los descuentos: ningún municipal podrá cobrar menos que el salario mínimo

El Concejo Deliberante de Viedma aprobó por mayoría una ordenanza que garantiza que ningún agente municipal perciba un monto neto mensual inferior al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), cualquiera sea su régimen de contratación. La iniciativa tuvo un único voto en contra, el de la concejala Silvina Franco.

El proyecto fue presentado por el Poder Ejecutivo municipal y fundamentado por la concejala Evelyn Rousiot. Durante el tratamiento, el presidente del cuerpo legislativo, Pedro Bichara, contextualizó los alcances de la propuesta y destacó la importancia de proteger los ingresos del personal municipal en el actual contexto de recesión económica.

La medida quedó establecida mediante la Ordenanza 9355, publicada en el Boletín Oficial Municipal. No se trata de un aumento salarial, sino de una garantía para evitar que los descuentos voluntarios reduzcan los ingresos de bolsillo de los trabajadores por debajo del salario mínimo vigente.

En concreto, la normativa declara intangible el importe equivalente al SMVM frente a la aplicación de descuentos voluntarios y códigos de descuento de terceros que no sean obligatorios por ley.

Para garantizar su cumplimiento, la Secretaría de Economía deberá suspender, siguiendo un orden de prelación, los códigos de descuento voluntarios que afecten ese piso salarial hasta alcanzar el monto neto garantizado.

Otro de los puntos establece que el importe protegido se actualizará automáticamente cada vez que el Estado nacional disponga un incremento del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Viedma: el origen del acuerdo para proteger los salarios municipales

La iniciativa tiene como antecedente un acuerdo alcanzado en la Mesa de la Función Pública Municipal durante 2025. Las partes habían acordado garantizar que los trabajadores municipales percibieran un ingreso neto equivalente al SMVM, con aplicación prevista desde enero de 2026.

Ahora, mediante la Ordenanza 9355, ese compromiso adquiere carácter general, obligatorio y permanente. Según los fundamentos del proyecto, la intención es darle seguridad jurídica y previsibilidad a una garantía que ya había sido acordada con los representantes gremiales.

Entre los argumentos de la iniciativa, el Ejecutivo municipal señaló que numerosos agentes habían visto reducidos sus ingresos netos por la acumulación de códigos de descuento, hasta el punto de percibir montos inferiores al salario mínimo.

El texto también plantea que el contexto económico y el endeudamiento de las familias trabajadoras a través de descuentos voluntarios impactan directamente sobre los salarios de bolsillo.

Por último, los fundamentos sostienen que la implementación de esta garantía no implica una erogación presupuestaria adicional para el Municipio, sino una modificación en la administración de la liquidación de haberes.

La ordenanza fue aprobada con ocho votos afirmativos y uno negativo, correspondiente a la concejala Silvina Franco, y posteriormente promulgada mediante el Decreto 912/2026.