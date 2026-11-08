Neuquén capital transmitirá en vivo la misa del papa León XIV este lunes: a qué hora y dónde
El municipio convoca a los vecinos este lunes en la intersección de Roca y Avenida Argentina. La transmisión comenzará a las 11 de la mañana. Los detalles del punto de encuentro en la capital.
La Municipalidad de Neuquén dispuso un operativo en el centro de la ciudad para seguir la agenda del papa León XIV en la Argentina. El Ejecutivo local transmitirá en vivo la misa que ofrecerá el Sumo Pontífice este lunes.
La iniciativa oficial busca concentrar a los fieles que no viajaron a Buenos Aires y organizar un punto de encuentro al aire libre en el corazón de la capital provincial. La convocatoria insta a los asistentes a «compartir en comunidad» la ceremonia religiosa.
Guía de servicio para los asistentes:
- Día: Lunes.
- Horario de inicio: Desde las 11:00 horas.
- Punto de encuentro: Esquina de calle Roca y Avenida Argentina.
- Actividad: Transmisión en vivo y en directo de la misa.
Coordenadas y cortes en el tránsito
El municipio fijó el punto de encuentro en la esquina de Roca y Avenida Argentina. La elección de esta intersección, a metros del Monumento a San Martín, demandará un reordenamiento del tránsito vehicular durante la mañana del lunes.
La transmisión oficial está programada para comenzar minutos antes de las 11:00 horas, momento en el que iniciará formalmente la liturgia papal.
Cómo funciona los servicios en Neuquén capital por el feriado del 8 de noviembre
En Neuquén capital así funcionarán los servicios:
- Recolección de residuos (Cliba): prestado con total normalidad.
- Transporte público: circulará con los cronogramas y frecuencias correspondientes a feriados.
- Estacionamiento medido (SAEM): sin cobro del servicio durante el lunes 9.
- Centros de Transferencia: permanecerán cerrados el lunes 9.
- Cementerios municipales: abiertos para visitas en su horario habitual de 9:00 a 19:00.
- Atención Ciudadana (Línea 147): el lunes funcionará en horario especial de 8 a 15.
- Emergencias (Línea 103): Operativa las 24 horas con guardias permanentes.
- Oficinas, paseos y turismo: el lunes contarán con atención habitual y paseos en funcionamiento (Oficina del Centro y ETON de 8:00 a 20:00, Oficina Puente Carretero de 8:00 a 2:00, y Oficina del Río en Balneario Gustavo Fahler de 8:30 a 20:00).
- Subsecretaría de las Mujeres: dispondrá de una guardia de atención para situaciones de riesgo por violencia de género el lunes de 10:00 a 13:00. Celulares de contacto: Área Legal (299 594 0258) y Área Psicosocial (299 594 0202).
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