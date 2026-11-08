Neuquén capital transmitirá en vivo la misa del papa León XIV este lunes: a qué hora y dónde

La Municipalidad de Neuquén dispuso un operativo en el centro de la ciudad para seguir la agenda del papa León XIV en la Argentina. El Ejecutivo local transmitirá en vivo la misa que ofrecerá el Sumo Pontífice este lunes.

La iniciativa oficial busca concentrar a los fieles que no viajaron a Buenos Aires y organizar un punto de encuentro al aire libre en el corazón de la capital provincial. La convocatoria insta a los asistentes a «compartir en comunidad» la ceremonia religiosa.

Guía de servicio para los asistentes:

Día: Lunes.

Lunes. Horario de inicio: Desde las 11:00 horas.

Desde las 11:00 horas. Punto de encuentro: Esquina de calle Roca y Avenida Argentina.

Esquina de calle Roca y Avenida Argentina. Actividad: Transmisión en vivo y en directo de la misa.

Coordenadas y cortes en el tránsito

El municipio fijó el punto de encuentro en la esquina de Roca y Avenida Argentina. La elección de esta intersección, a metros del Monumento a San Martín, demandará un reordenamiento del tránsito vehicular durante la mañana del lunes.

La transmisión oficial está programada para comenzar minutos antes de las 11:00 horas, momento en el que iniciará formalmente la liturgia papal.

Cómo funciona los servicios en Neuquén capital por el feriado del 8 de noviembre

En Neuquén capital así funcionarán los servicios: