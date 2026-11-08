Investigan un ataque con arma de fuego en Neuquén: demoraron a tres hombres y secuestraron un auto

El procedimiento se realizó en una estación de servicio ubicada sobre avenida Del Trabajador, en la capital neuquina.

Tres hombres fueron demorados y un automóvil quedó secuestrado durante un procedimiento policial realizado este domingo a la madrugada en Neuquén. La medida se concretó en el marco de una investigación por un hecho con arma de fuego en el que un hombre resultó herido.

El operativo se desarrolló alrededor de las 3.10 en una estación de servicio ubicada en la intersección de avenida Del Trabajador y Moritán. Los ocupantes del vehículo fueron vinculados con el episodio ocurrido en jurisdicción de la comisaría Tercera.

El aviso del Centro de Monitoreo permitió ubicar el auto

Según la información policial, efectivos de la comisaría 21° realizaban patrullajes preventivos intensivos cuando recibieron una alerta del Centro de Monitoreo Urbano. El aviso indicaba la presencia de un Peugeot 208 azul en la estación de servicio.

Los uniformados se dirigieron al lugar y, con la colaboración de personal de la comisaría 16°, identificaron el automóvil y a sus tres ocupantes.

A partir de las averiguaciones realizadas, se estableció que las características de los hombres y del rodado coincidían con los datos aportados por la víctima del hecho investigado. El episodio con arma de fuego había ocurrido en la intersección de R. de Italia y Rawson, donde un hombre resultó herido.

Qué pasó con los demorados y el vehículo

Ante las coincidencias detectadas, la Policía demoró a los tres hombres y secuestró el Peugeot 208 para avanzar con las diligencias correspondientes.

Posteriormente, los demorados fueron trasladados a la sede de la comisaría Tercera, mientras que el automóvil quedó bajo consigna policial.

Por el momento, la información oficial no precisó las circunstancias en las que se produjo el episodio que dejó a un hombre herido ni la situación procesal de los tres demorados.