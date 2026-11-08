Nuevo cargo en la tarifa de gas: formalizan el porcentaje a pagar por 126.000 usuarios de la Patagonia

El Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) dio por finalizada la etapa de consulta para la incorporación del cargo fijo por las obras de ampliación en el gasoducto Cordillerano y confirmó los montos que se sumarán a la tarifa que empezarán a pagar más de 126.000 usuarios en Neuquén, Río Negro y Chubut.

El periodo de consulta había sido aprobado en septiembre pasado, cuando se habilitó la recepción de consultas, observaciones y sugerencias contra la medida.

De esta manera, quedó asegurada la incorporación de los cargos específicos en las localidades abastecidas por el sistema Cordillerano Patagónico.

La adhesión del cobro estará a cargo de la empresa Camuzzi Gas del Sur, que es la distribuidora, y tendrá como única finalidad el repago de los créditos contraídos por esa firma con el Banco del Chubut y el Banco Provincia del Neuquén (BPN) para la concreción de las obras.

Nuevo cargo en la tarifa de gas: para qué se usará el dinero

Según se indicó en el Boletín Oficial del viernes pasado, los préstamos tuvieron como destino «la instalación, montaje y puesta en marcha» de dos plantas compresoras en las localidades chubutenses de Río Senguer y Gobernador Costa.

Al iniciarse la etapa de consulta, hace dos meses, se indicó que el cargo no era un «concepto tarifario», sino un «porcentaje sobre el cargo fijo vigente al momento de su cálculo«.

La medida fue presentada para preservar «la proporcionalidad relativa entre categorías«, recibiendo todas el mismo incremento porcentual del 35% sobre el cargo fijo, que es el que se paga más allá del consumo de cada usuario.

El esquema también apunta a «garantizar» que la suma de lo recaudado por cada categoría «cubra el monto total requerido para el período».

Camuzzi también fue instruida para publicar en su página web el monto del cargo específico vigente, los montos recaudados con dicho cargo, el monto de la deuda contraída, el saldo pendiente de pago, los intereses devengados, la fecha proyectada de cancelación de la deuda, el número de usuarios alcanzados, las nuevas altas de usuarios y toda «información relevante sobre la evolución del fideicomiso constituido».

La suma a agregar en la tarifa alcanzará un universo total, según se informó en septiembre, de 126.711 usuarios distribuidos entre 25 localidades de Neuquén, Río Negro y Chubut.

De ese universo 111.667 fueron catalogados como categoría residencial, 14.802 como servicio general, 202 como entidades de bien público, 25 como clubes de barrio y 15 como usuarios de servicio Unbundling.

Las localidades alcanzadas en Neuquén, Río Negro y Chubut

Para la aplicación del cargo la medida también divide a los municipios alcanzados en dos grupos.

La subzona Cordillerano 1 abarca a Bariloche, Pilcaniyeu, Dina Huapi, Comallo, Ingeniero Jacobacci, Clemente Onelli, El Maitén, Ñorquinco, Cholila, El Bolsón, Epuyén, El Hoyo de Epuyén, Lago Puelo, Esquel, Trevelin, Río Mayo, Alto Río Senguer, Gobernador Costa, José de San Martín, Tecka, Corcovado y Río Pico.

La subzona Cordillerano 2, en tanto, contempla a San Martín de los Andes, Junín de los Andes y Villa La Angostura.

Los trabajos demandaron una inversión inicial de $24.800 millones, cifra que fue aportada en partes iguales por ambos bancos provinciales. Se estima que con lo que recaude el cobro, que irá a un fideicomiso y tendrá la posibilidad de ser ajustado con revisiones periódicas, los préstamos terminen de abonarse en agosto de 2030.

Si bien la resolución no lo aclara, puede entenderse que el cargo comenzará a calcularse a partir de las facturas emitidas con fecha posterior a la publicación de la norma en el Boletín Oficial.