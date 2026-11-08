Alivio para endeudados: Neuquén extiende el plazo para que bancos y billeteras virtuales adhieran

El plan de alivio financiero que el gobierno de Rolando Figueroa lanzó para las personas y familias con inconvenientes para cumplir con sus deudas fue prorrogado por otros dos meses, según se informó en el Boletín Oficial el último viernes en Neuquén.

La medida fue lanzada por el Ejecutivo a mediados de año con el objetivo de «facilitar la refinanciación y regularización de las obligaciones financieras» para aquellos sujetos que «registraran una clasificación crediticia distinta de la normal» de acuerdo a los parámetros del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Los alcances del alivio financiero lanzado por Rolando Figueroa

El Plan Neuquino de Alivio Familiar y Recuperación Crediticia fue aprobado por el decreto 1205/2026. La reglamentación ocurrió en septiembre cuando quedó habilitado el procedimiento para que las entidades financieras y billeteras digitales puedan adherirse a la iniciativa.

Entre las metas planteadas por la iniciativa, se incluyó la de «reducir la carga financiera derivada del endeudamiento de las familias neuquinas», facilitar la regularización de obligaciones en mora, promover la recomposición de la situación crediticia y contribuir a recuperar la capacidad de consumo.

Desde el Ejecutivo se invitó a bancos, entidades financieras y billeteras digitales para adherir al programa y ofrecer alternativas de financiamiento previstas para las personas humanas que cumplan con las condiciones establecidas.

Nuevo plazo para que bancos y billeteras se sumen

Luego de la reglamentación y la fase inicial de inscripción, la dirección provincial de Rentas, dependiente del ministerio de Economía, que es la autoridad de aplicación del programa, resolvió extender el plazo de adhesión para las compañías con posibilidades de participar.

La resolución fue publicada en el Boletín Oficial y establece la prórroga de inscripción voluntaria para las entidades financieras que operen en la provincia por otros 60 días.

Como la extensión original del plazo había sido de 30 días corridos desde el 4 de septiembre, fecha en la que se reglamentó el programa de alivio financiero, la extensión por otros dos meses empezó a contar el 4 de octubre.

El esquema ya cuenta con la adhesión del BPN, el primer banco en formalizar su suscripción. Hasta septiembre se calculaba que unas 200 familias habían solicitado su incorporación al plan de refinanciación.

La propuesta busca atender las demandas vinculadas al incremento de la mora y los inconvenientes observados en el pago de deudas.

Aunque Neuquén no alcanzó a experimentar los índices que se dieron a nivel nacional y en ciertas jurisdicciones, la tendencia también se replicó en la provincia con un nivel de incumplimientos en crecimiento, sobre todo en los departamentos más poblados como la Confluencia y aquellos vinculados a la actividad petrolera.