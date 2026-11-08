Franco Colapinto habló con RÍO NEGRO y resumió su GP de Brasil: «Fue lo máximo que pude hacer»

El pilarense concluyó su actividad en Interlagos y volverá a correr dentro de dos semanas en Las Vegas. (Foto: Alpine)

El cambiante panorama que ofreció el Gran Premio de Brasil, entre lo que acontecía en pista y los desplantes del clima en Interlagos, por momentos parecía jugar en favor de las aspiraciones de Franco Colapinto y los miles de fanáticos presentes en las gradas.

La previa era alentadora, ya que las penalizaciones lo ubicaban en posición expectante y cerca de los puntos. Pero una mala partida, uno de los puntos fuertes que el volante pilarense exhibió durante toda la temporada, hizo que el arranque de la competencia fuera muy cuesta arriba.

Y si bien hubo reacción y lapsos de carrera de alto vuelo en competitividad, con sobrepasos y grandes maniobras defensivas, el piloto de Alpine no pudo pasar más allá del 13° puesto, la posición desde la que justamente inició la última prueba en suelo sudamericano.

Foto: AFP. El argentino no pudo sumar puntos, pero fue el mejor de Alpine en Interlagos.

En diálogo con Río Negro, el pilarense resumió su carrera y destacó las dos caras de la moneda, lo bueno y lo malo al cabo de las 71 vueltas.

“Hice lo mejor que pude. Estuve complicado en muchos momentos de la carrera, tal vez no pude maximizar las oportunidades, pero fue lo máximo que pude hacer. La pista estaba complicada, muy mojada, y era difícil de pasar. Tuve más ritmo que Leclerc y que Albon, pero no podía encontrar el lugar de sobrepaso ideal con lo mojado que estaba el circuito”, resumió el pilarense ante la pregunta de quien escribe estas líneas.

Y prosiguió, destacando algunos de los aspectos positivos de esta tarde en Brasil: “Después pude hacer lindas defensas, también unos sobrepasos, y cuando pusimos la goma blanda nueva tenía muy buen ritmo. Cuando hubo pista libre, realmente funcioné bien. Pero es una pena no haber podido maximizar como hubiese querido las alternativas”.

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No traccionó lo suficiente

Lo dicho, el punto de inflexión en su competencia fue con seguridad la largada. El A526 no logró la aceleración suficiente para traccionar hacia adelante y mantener la posición. Por el contrario, Franco cayó al 18° puesto tras sortear la “S” de Senna, la primera variante de Interlagos.

“No pude salir lo suficientemente para adelante y me quedé lento en el cajón. Me pasaron como seis o siete. Y fue una lástima, porque nuestro habitual punto fuerte esta vez no lo fue. Una lástima, porque ahí podríamos haber peleado un poco más por los puntos”, explicó.

Y completó al respecto: “Eso hace que te quedes atrás trabado con los autos más lentos y teniendo un solo radio de giro, el seco. Si te salís de esa huella vas a la parte mojada y no podés avanzar porque no tenés grip”.

¿Queda resto para lo que viene?

Tres competencias restan para el telón final del calendario 2026 de la Fórmula 1. Considerando lo ocurrido en las últimas carreras, con Alpine lejos de los puntos y la lucha por el 5° puesto de constructores prácticamente perdida, ¿queda resto para encarar el final con ilusión?

“Todos los fines de semana fueron cambiando los escenarios y creo que no se nos dio por las circunstancias de carrera. En esta última parte del año no estuvimos tan fuertes, pero seguimos teniendo un buen auto y en Las Vegas seguramente podremos estar rápidos otra vez. Hay que seguir intentando mejorar para tener un buen cierre”, resumió.