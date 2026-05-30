Turco Mohamed rompió el silencio en medio del interés de Boca: ¿se queda en México?

Luego de las dolorosas derrotas de Boca frente a Huracán en el Torneo Apertura y ante Universidad Católica en la Copa Libertadores, el ciclo de Claudio Úbeda llegó a su esperado final.

Con el parate por el Mundial 2026, Juan Román Riquelme tendrá tiempo para buscar al próximo director técnico del Xeneize, que asumirá con el desafío inmediato de superar el repechaje de la Copa Sudamericana ante O’Higgins.

Antonio «Turco» Mohamed es uno de los nombres que más suenan en La Ribera. Sin embargo, antes de dirigir la final de la Concachampions con Toluca ante Tigres, este sábado desde las 21, el entrenador salió a desmentir los rumores sobre una posible llegada a Boca.

«Sí, yo tengo contrato con el equipo y nada más. Y si no sigo en Toluca, me voy a casa a descansar. Tengo contrato con mi club, estoy muy feliz. Ya organizamos la pretemporada, cuándo volvemos a entrenar, hablamos de refuerzos y de la planificación del próximo semestre. No hay nada que pensar», aseguró el DT. Su vínculo con Toluca vence en diciembre de este año, aunque cuenta con una cláusula que le permitiría salir en junio.

De esta manera, el «Turco» le cerró las puertas a Boca para una llegada en el corto plazo. De todos modos, el entrenador nunca ocultó su interés por dirigir al club de la Ribera. «A uno le gustaría en algún momento tener esa chance. Pero bueno, tienen que darse los momentos y los tiempos de las personas», había asegurado en febrero de este año, en diálogo con TyC Sports.

Mientras Boca busca entrenador, Mohamed atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. Esta noche intentará sumar su quinto título con los Diablos Rojos, tras haber ganado el Campeón de Campeones 2024-25, el Apertura y Clausura 2025 de la Liga MX y la Campeones Cup 2025.