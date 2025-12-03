Club Plottier y Petrolero abren la final del Ascenso en el PreFederal de básquet

Club Plottier y Petrolero Argentino, 1 y 2 del Ascenso, abrirán este jueves una final que tiene premio doble: el título de la categoría y el pase directo a la Liga Federal 2026. El partido se jugará en El Histórico, desde las 21:30. La definición promete paridad, aunque la ventaja de localía puede ser vital para los dirigidos por Sergio Bellandi, que están invictos en su cancha y terminaron la fase regular con marca de 11-1.

Precisamente, esta caída fue ante el Matador de Plaza Huincul (10-2), que llega con el objetivo de dar el golpe y definir la historia, el sábado 6 en horario a confirmar, en La Cueva.

El vencedor de esta serie acompañará a Pacífico, Pérfora, Independiente, Centro Español, Roca y Regina a la próxima LFB, mientras que el subcampeón se las verá con el perdedor de la llave entre Biguá y Del Progreso, por el octavo y último pasaje al torneo nacional.

Leandro Tapia: “Los dos merecemos el ascenso”

Leandro Tapia es el jugador más determinante de Club Plottier y sabe que se viene una final compleja contra Petrolero. “Ellos van a venir con todo, a imponer el ritmo y por eso tenemos que estar al ciento por ciento, porque jugamos en nuestra cancha y hay que dejar todo”, afirmó.

Sobre el desarrollo del torneo, comentó que “de todos los partidos sacamos algo positivo y se armó un gran grupo. Además, somos un equipo joven, salvo Paolo Casale, que nos hace sentir bien y es un fenómeno”.

El alero, que tuvo pasos pos Centro Español, adelantó que “sería muy lindo que los dos equipos de la ciudad puedan jugar en la Liga Federal”. Y fue más allá, porque también se refirió a Petrolero: “Creo que los dos merecemos el ascenso”.

José Naón: “Somos parecidos”

José Naón, DT de Petrolero, también habló en la previa de la final y afirmó: “Venimos de menos a más. Allá (el Plottier) lo perdimos en el final, luego caímos en Allen y después no perdimos más. Creo que somos equipos parecidos. Nosotros tenemos un plantel largo, con 10 o 12 jugadores que pueden pisar la cancha y trataremos de aprovecharlo”.

El entrenador agregó que le da “mucha importancia al grupo humano y este es muy positivo. La verdad es que tenemos un plantel excelente y eso es clave en estas instancias”.

Los dos antecedentes

Para ratificar que son equipos con fuerzas parejas, los dos partidos de la fase regular fueron cambiantes y con finales inciertos. Club Plottier ganó 73-65 en El Histórico, en el amanecer del torneo, con buenas producciones de Angelo Sasso (19), Gabriel Spinaci (17), Casale (16) y Tapia (15 y 11 rebotes). En la visita sobresalieron Matías Arias (22 y 11), Patricio Rueda (10), Juan González (10) y Juan Cárdenas (5 asistencias).

En la revancha, Petrolero logró un trabajoso 77-72 en La Cueva y dejó sin invicto al equipo de Plottier. Se lucieron Rueda (20 y 13), Fernando Canales (14) y Mateo Uzandizaga 13; mientras que Tapia (21 y 10), Spinaci (19), Sasso (19) y Casale (13) repitieron buenas producciones en la visita.