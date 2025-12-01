Pérfora ganó en La Caldera y define el título del PreFederal de básquet con Pacífico

Nahuel Vicentín fue el mejor de la noche y lideró a Pérfora en el pase a la final. (Oscar Livera)

Pérfora derrotó a Independiente por 82-75, ganó la semifinal 2-1 y defenderá la corona del torneo PreFederal de básquet ante Pacífico. El Verde se quedó con una polémica serie, que empezó con la suspensión del primer partido y con el Rojo privado de jugar con público en La Caldera. La final será al mejor de cinco y el Decano tendrá ventaja deportiva. ¿Las fechas? 5, 7, 12, 14 y 19 de diciembre.

El tercer duelo empezó con Independiente levemente superior. Tomó la delantera, pero no logró sacar diferencias importantes y Pérfora revirtió la historia en el segundo parcial. Un triple de Augusto Rossi adelantó al Verde 26-24 y tomó el control del juego. Un par de veces, el local alcanzó la igualadad, pero en los parciales 3 y 4 fue todo del visitante. Los cuartos: 24-21, 44-45 y 55-61, antes del definitorio 82-75.

Nahuel Vicentín, el mejor de la definición

Nahuel Vicentín, con 26 puntos y una valoración de 31, fue el mejor jugador en el tercer partido de la semifinal. El interno tuvo estuvo muy bien acompañado por Santiago Candia (20) y su socio de la zona baja, Jeremías Fernández, quien firmó un doble-doble con 18 tantos y 10 rebotes. En el local no alcanzó con las buenas producciones de Lautaro Riego (18), Gino Veronesi (15) y Joaquín Marcon (12).

Los libres fueron vitales en las estadísticas finales porque el Rojo se quedó en un 54% (13-24) y Pérfora cerró con el 88% (22-25). También fueron importantes los recuperos, rubro en el que la visita duplicó al local (12-6). Además, Independiente acumuló 20 pérdidas, contra 9 del finalista.

Veronesi vs. Candia, uno de los duelos de la semifinal. (Oscar Livera)

Roca y Regina tienen su lugar e la Liga Federal

Deportivo Roca le ganó el clásico a Del Progreso (79-75), Atlético Regina no tuvo problemas ante Biguá (73-55) y los dos se aseguraron un lugar en la próxima edición de la Liga Federal de básquet. Los perdedores, por su parte, disputarán un último play offs: el vencedor tendrá que jugar un repechaje con el subcampeón del Ascenso (definen Club Plottier vs. Petrolero), mientras que el que salga derrotado, bajará de categoría para el próximo PreFederal.

El Depo tuvo que esforzarse para dejar en el camino a Del Progreso, con parciales de 20-19, 44-36 y 60-53. Agustín Montero (20), Franco Heck (20) e Ignacio Luna (13) conformaron el tridente goleador en el dueño de casa, mientras que Carlos Infante (26) y Facundo Marcilla (16) sobresalieron en la visita.

Agustín Montero fue el golador Naranja. (Club Deportivo Roca)

Muy diferente fue la situación en Villa Regina, donde el Albo despachó a Biguá. Luego de un 18-13 en el arranque, el local se despachó con un tremendo 30-8 en el segundo y ahí sentenció la historia. Martín Fagotti (15), y los hermanos Leal, Franco (13) y Marcos (12), fueron los destacados en el equipo Juan Manuel Zavala, en tanto que Nahuel Muñoz, con 14, resultó el mejor en el equipo neuquino.