Colapinto aprieta el puño: Bottas y Checo Pérez correrán para Cadillac en la F1 2026

Colapinto y su compañero de equipo, Pierre Gasly, están camino a Países Bajos, para la reanudación de la Fórmula 1. (Gentileza)

En la previa del Gran Premio de Países Bajos, luego del receso «de verano» en el Fórmula 1, Franco Colapinto se encontró con una grata notica: Sergio Pérez y Valtteri Bottas, potenciales rivales en Alpine, serán los pilotos de Cadillac en la temporada 2026. Así lo confirmó la escudería de Estados Unidos, que será el undécimo equipo de La Máxima el año que viene.

“Dos caminos. Una llamada del destino. El futuro del equipo Cadillac de Fórmula 1 comienza con ellos“, publicó en sus redes sociales, con un video protagonizado por el mexicano y el finlandés. “Nuestra alineación de pilotos está definida“, agregó.

Experiencia de sobra: más de 530 grandes premios entre ambos

Después de varios meses de especulaciones, el equipo dirigido por Graeme Lowdon se inclinó por dos pilotos de experiencia para comenzar su historia en la F1. Juntos, suman más de 530 Grandes Premios y 16 victorias. “Fichar a dos pilotos como Bottas y Checo es una clara señal de intenciones. Lo han visto todo y saben lo que se necesita para triunfar en la Fórmula 1. Pero lo más importante es que entienden lo que significa ayudar a construir un equipo”, expresó Lowdon.

Bottas y Checo Pérez, pilotos con mucha experiencia para manejar los Cadillacs.

En el sitio oficial de la Fórmula 1, Pérez se mostró feliz de regresar a la parrilla, tras haber quedado sin equipo luego de su salida de Red Bull: “Es un nuevo capítulo increíblemente emocionante en mi carrera. Desde nuestras primeras conversaciones, pude percibir la pasión y la determinación detrás de este proyecto”.

“Desde el momento en que empecé a hablar con el equipo Cadillac de Fórmula 1, sentí algo diferente: algo ambicioso pero a la vez con fundamento. Esto no es solo un proyecto de carreras; es una visión a largo plazo“, soltó Bottas.

Es una gran noticia para Colapinto

La llegada de Bottas y Pérez a Cadillac es una gran noticia para Franco Colapinto, si se tiene en cuenta que los dos pilotos estaban en la órbita de Alpine como posibles reemplazantes para 2026. De hecho, el finlandés llegó a confirmar que había tenido reuniones con la escudería francesa y muchas versiones lo daban como piloto del team francés para el cierre de este 2025. Ahora, esa posibilidad está descartada.

Esto no quiere decir que la continuidad del argentino en 2026 esté asegurada. Sus rendimientos en la segunda mitad de la presente temporada serán determinantes para su carrera. Aún así, que los dos máximos aspirantes a ocupar su butaca ya tengan equipo es un alivio para el oriundo de Pilar.