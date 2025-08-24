Franco Colapinto sorprendió con un exigente entrenamiento en sus vacaciones de la Fórmula 1

Lejos de las pistas, Franco Colapinto continúa preparándose para la vuelta a la Fórmula 1. Luego de competir en el Gran Premio de Hungría con Alpine en su octava carrera en la Máxima, el joven viajó a España para recargar energías sin dejar de lado el entrenamiento.

En redes sociales, el oriundo de Pilar compartió un video que llamó la atención. Se trata de un exigente trabajo de cuello, ejercicio fundamental en la preparación de cualquier corredor de la F1. El fortalecimiento de esa zona es clave para soportar la intensidad de las curvas rápidas y las frenadas violentas que generan altos niveles de fuerza G.

Podemos hablando de lo ENORME que está Franco Colapinto, DIOS QUE DOLOR NO SER TU MUJERpic.twitter.com/eGvl15LXfy — ☆ (@verstpp33) August 23, 2025

Además, mostró imágenes de sus vacaciones, donde estuvo disfrutando del mar y la gastronomía local junto a amigos y familiares. “Ya me estaba aburriendo de tantas vacaciones. Qué empiecen las carreras. Dale, locoooo”, escribió Colapinto en sus redes sociales.

La reacción de distintas figuras al posteo de Franco Colapinto

La publicación se llenó de comentarios entre sus seguidores, pero también aparecieron algunos de sus compañeros de descanso. Entre ellos estuvo Bizarrpa, quien compartió varios videos en la isla y bromeó: “¿Entrena ese cuello pa?”.

A esa conversación se sumó Fernando Belasteguín, histórico jugador de pádel, quien lanzó entre risas: “¡Naaa! El ejercicio del cuello era con Bizarrap agarrando la cuerda. ¡Ese era el video papaa! Lo salvó Juanlispio jaja”.

De esta forma, Colapinto disfruta de sus últimos días de descanso, mientras comienza a prepararse para el Gran Premio de Países Bajos, que se desarrollará del 29 al 31 de agosto.