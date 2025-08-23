El elogio de Fórmula 1 a Franco Colapinto en la previa del GP de Países Bajos: «Es evidente»

En la previa al Gran Premio de Países Bajos, la Fórmula 1 publicó un repaso de la parrilla e hizo un análisis de la temporada 2025 en su cuenta oficial de Instagram. Entre las imágenes, desde la categoría Máxima del automovilismo elogiaron a Franco Colapinto, piloto de Alpine.

“Si bien hasta ahora no ha logrado puntuar, su velocidad natural es evidente”, señaló la categoría sobre el piloto argentino de Alpine. Además, recordó que tras disputar nueve carreras con Williams en 2024, Colapinto se incorporó a Alpine a mitad de temporada, en reemplazo de Jack Doohan, desde el GP de Emilia-Romaña.

El comunicado agregó que el gran objetivo del pilarense es transformar su experiencia en puntos y consolidarse en la parrilla de cara a 2026.

En 2024, Colapinto sumó cinco puntos con Williams gracias a un octavo puesto en Azerbaiyán y un décimo en Austin. Sin embargo, en lo que va de este año no logró repetir esos resultados y su mejor posición con Alpine fue el 13° lugar en Mónaco.

Tras el GP de Hungría, antes del receso, el argentino había reconocido las dificultades que atraviesa con el A525: “Me falta confianza con el auto. Me cuesta girar en algunas curvas y eso me limita. El año pasado todo era más directo, ahora me lleva más tiempo encontrarme”.

Alpine, por su parte, atraviesa un momento complicado en el campeonato de constructores. Se ubica último con 20 puntos, todos sumados por Pierre Gasly, y se ubica quince por debajo de Haas.

Gran Premio de Países Bajos: la próxima carrera de Franco Colapinto

El próximo compromiso de Colapinto será en Países Bajos, en Zandvoort. Este circuito es conocido por el argentino que ya compitió en Fórmula 2 y será será la última pista que aún no corrió del calendario actual.

Luego del Gran Premio de Países Bajos, que se llevará a cabo el domingo 31 de agosto a las 10, el pilarense competirá en las nueve carreras que ya conoció durante 2024.

Durante el descando, los pilotos disfrutan de sus vacaciones antes de volver a afrontar la etapa de definición del campeonato, mientras los rumores y negociaciones para la temporada 2026, no frenan. El argentino todavía no aseguró su butaca para la próxima temporada y será clave su rendimiento en la última parte del año.

La agenda de carreras de Franco Colapinto en la Fórmula 1