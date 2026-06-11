Colapinto en España: la chance de volver a los puntos, la posible decisión de la FIA y su pronóstico mundialista

Con un look a tono a la fiebre mundialista que se vive por estos días, el argentino Franco Colapinto arribó esta mañana a Barcelona y se presentó en la conferencia de prensa oficial de la Fórmula 1, en la previa del Gran Premio de España a disputarse este fin de semana.

Más allá del traspié en Mónaco, el pilarense confía en las prestaciones de su Alpine y retomar la senda competitiva exhibida en las carreras de Miami y Canadá, donde mostró su mejor versión dentro de la máxima categoría mundial.

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«Dimos los pasos adecuados y encontramos algunas cosas que realmente me ayudaron a estar en una mejor situación. Sentirme un poco más conectado con el auto realmente ayuda este año. Con la energía, hay muchos factores que desempeñan un papel importante en el rendimiento«, contó.

Acompañado de Kimi Antonelli (Mercedes) y Carlos Sainz (Williams), el argentino recalcó la importancia de los cambios realizados en el parate obligado (ante las cancelaciones de las carreras de Oriente) y el salto en calidad del team francés a partir de Miami.

«Cambiaron varias cosas, pero, en general, me siento más cómodo en el auto, más compenetrado y un poco más conectado con él. Pienso que todo empezó a ir en la dirección correcta después de ese pequeño descanso antes de Miami«, señaló.

POSTEO DE FRANCO EN INSTAGRAM @francolapinto 🗣️: " Qué lindo estar en Barcelona! Arrancamos el finde metiendo unos golcitos. Vamos!! #F1 #barcelonagp



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Asimismo, Colapinto refirió a la apelación de su equipo ante la FIA por las sanciones recibidas en Mónaco por excesos de velocidad en boxes, algo que, según certificó el team francés, no ocurrió. Ello motivó al ente internacional a llevar a cabo una investigación en los próximos días y revisar la sanción.

«Habrá una reunión entre Alpine y la FIA por el recurso sobre Gasly. La verdad que lo esperamos con interés», sentenció al respecto, aunque difícilmente se cambie el resultado final. Lo que se busca, en todo caso, es modificar las reglas a futuro.

Por último, Franco, al igual que Antonelli y Sainz, se animó a pronosticar sobre la incipiente Copa del Mundo de la FIFA: «Argentina juega bien en los momentos de presión. No voy a decir que ganaremos, porque eso traería mala suerte, pero espero que tengamos un buen Mundial».