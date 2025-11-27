Colapinto, entre la ilusión y la resignación antes del Gran Premio de Qatar: «Creo que el auto…»

Franco Colapinto enfrenta la penúltima cita de la Fórmula 1 2025 en el circuito Internacional de Lusail, después de una carrera frustrante el pasado fin de semana en el Gran Premio de Las Vegas, donde un impacto de Alex Albon en la primera curva le causó serios daños en el difusor y arruinó sus chances de avanzar desde la 15° posición en la parrilla de salida.

«Hubo bastante daño en el difusor. Creo que mucha de la pérdida de rendimiento se debió a eso. Aquí se ve un poco mejor. Creo que tenemos un auto un poco mejor, así que debería ser mejor en términos del piso. Espero con ganas la prueba«, dijo el piloto argentino ante los medios en su arribo a Qatar.

El piloto de Alpine comentó que el auto «fue bastante malo en baja velocidad. Perdimos muchos puntos (de carga aerodinámica) más que en alta, y el auto simplemente estaba muy mal, con mucho deslizamiento. Perdí mucho agarre en la parte trasera, que viene todo del difusor, y simplemente se convirtió en una carrera realmente difícil después de eso, así que fue un fin de semana duro».

«Qatar debería ser un buen circuito para nosotros»

La prueba de Las Vegas dejó muchas más conclusiones y Franco explicó: «Creo que en lluvia estábamos rindiendo mejor, el auto parecía más competitivo. Realmente nos costó saber qué iba a pasar en seco, no tuvimos mucha tanda en seco, pero creo que Qatar debería ser un buen circuito para nosotros. Está lleno de curvas de alta velocidad, lo que debería ayudar a nuestros autos, así que veamos dónde estamos aquí».

El Alpine no rinde, pero Franco confía en tener un buen rendimiento en Qatar. (Archivo)

Sobre la chance de sumar sus primeros puntos en Alpine, el argentino respondió: «Lo intentaremos, cada fin de semana estamos intentando sumar puntos, pero está siendo complicado en este momento».

«Creo que en estas últimas carreras el auto se vio mejor y más fuerte, así que eso nos da esperanza. Estuve muy cerca en algunos circuitos, pero últimamente volví a tener un poco más de dificultades, así que creo que hay buenas razones para eso y ojalá aquí volvamos a ser más fuertes», agregó.

El desafío de otro fin de semana sprint

La naturaleza de fin de semana sprint del Gran Premio de Qatar es un desafío aparte para Colapinto, ya que el piloto de 22 años tuvo problemas especialmente este año en ese tipo de rondas por la falta de entrenamientos libres.

«Es otro fin de semana sprint, con lo que a veces tengo un poco más de dificultades, pero ojalá también aprendamos de eso y podamos ser más fuertes. A veces me cuesta encontrar mi camino con el auto y la puesta a punto al principio, y por eso necesito el viernes completo, y cuando eso no pasa se vuelve un poco más difícil, pero ojalá podamos estar encima de todo y empezar nuevamente», cerró Colapinto.