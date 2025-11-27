Árbitros confirmados para los cuartos de final del Clausura

Con la victoria de Tigre sobre Lanús este miércoles, se terminaron los octavos de final del Clausura. Luego que se conociera el ganador de este duelo, se revelaron los árbitros para los cruces de cuartos de final.

El primer cruce será el sábado, cuando Central Córdoba reciba en Santiago del Estero a Estudiantes de La Plata. El encargado de impartir justicia en el Madre de Ciudades será Yael Falcón Pérez. Silvio Trucco estará en el VAR.

Boca recibirá a Argentinos en La Bombonera a partir de las 18:30, en el único duelo del domingo. Fernando Echenique fue el designado para este duelo, que pinta ser el más atractivo de esta fase. Lucas Novelli estará en el VAR. El tandilense es el designado para la asistencia de video, luego de su apuntado desempeño en la polémica derrota de San Lorenzo frente a Central Córdoba.

Los cuartos se cerrarán el lunes, con dos partidos. En primer turno, a partir de las 17, Barracas se medirá a Gimnasia y Esgrima de La Plata en el estadio Claudio Tapia. Hernán Mastrangelo será el juez principal y Jorge Baliño lo acompañará desde la cabina. El árbitro del VAR ya protagonizó en 2022 un recordado partido del Guapo en 2022, cuando le anuló dos goles legítimos a Patronato. Tres años después, fue designado para el duelo más importante de la historia del equipo de Insua.

En el Cilindro de Avellaneda, Racing jugará frente a Tigre. El partido comenzará a las 21:30, con el arbitraje de Andrés Merlos. El mendocino de 44 años será el único que repite, tras dirigir Vélez – Argentinos en octavos. Pablo Dóvalo estará en el VAR, luego de ser el juez principal en Central vs. Estudiantes, que estuvo marcado por el «pasillo de espaldas».

Los «parados» por AFA

Como suele ocurrir luego de cada partido polémico, la AFA «castiga» a los árbitros señalados y no los designa para los encuentros por un determinado tiempo.

Esto pasó con Nazareno Arasa, que quedó marcado tras la victoria de Central Córdoba ante San Lorenzo. El Ciclón se fue muy caliente por la eliminación y reclamó el penal cobrado por el árbitro, que significó el empate parcial de los santiagueños, y la expulsión de Romaña, donde se ve que claramente el defensor no realiza una agresión hacia su rival.

El otro «parado» es Andrés Gariano, que protagonizó el último escándalo de Barracas Central por la 16° fecha. El referi cobró dos penales para el Guapo, que le sirvieron para meterse en los octavos de final del Clausura.