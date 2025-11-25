Franco Colapinto corre en el GP de Qatar: días, horarios y datos de la penúltima fecha de Fórmula 1

La Fórmula 1 no para y ya se enfoca en la próxima carrera. Luego del cimbronazo que significó la descalificación de Lando Norris y Oscar Piastri, el campeonato está que arde a falta de solo dos fechas para el final de la temporada.

El próximo desafío de Franco Colapinto será en el Gran Premio de Qatar. Luego de cuatro carreras en el continente americano, la Fórmula 1 se traslada hacia Lusail para la 23° fecha de 2025. Y será un fin de semana con mucha acción en pista, ya que se correrá la última Sprint del año. Esta «mini carrera» será de 19 vueltas y entregará puntos del 1° hasta el 8° puesto: el ganador se llevará 8 unidades.

Será la cuarta edición de este Gran Premio. El circuito debutó en la categoría en 2021 y Lewis Hamilton consiguió la victoria. Al siguiente año no se realizó por la celebración del Mundial, y en 2023 y 2024 el triunfador fue Max Verstappen. Tiene una longitud de 5.419 metros, una sola zona de DRS y 16 curvas.

El mal recuerdo de 2024

Franco Colapinto afrontará el GP de Qatar con expectativas, pero sabiendo que será muy difícil sumar puntos en tierras desérticas. El objetivo del argentino será mejorar la imagen de lo hecho en 2024, cuando corriendo para la escudería Williams no tuvo el mejor fin de semana.

En la pasada temporada, también se corrió Sprint en este circuito y el pilarense finalizó en la 18° colocación. En la carrera tradicional del domingo el panorama fue aún más desalentador: Esteban Ocon lo chocó en la largada y ambos pilotos debieron abandonar tempranamente la sesión.

Colapinto debió abandonar en la primera vuelta en 2024.

La sanción que puede favorecer a Colapinto

El Gran Premio de Las Vegas dejó secuelas para varios pilotos. Uno de los que sufrirá las consecuencias de su desempeño será Gabriel Bortoleto. El brasileño fue sancionado por la FIA por su acción imprudente en la primera vuelta, donde frenó tarde y generó un múltiple choque que involucró a varios monoplazas.

Por este accionar, el piloto de Sauber cargará con una penalización de cinco puestos en la parrilla de salida de la carrera del domingo. Además, sufrió una reducción de dos puntos en la superlicencia. Si Colapinto termina por detrás de Bortoleto en la clasificación, ganará un puesto en la largada.

La definición del campeonato

Luego del final del Gran Premio de Las Vegas, parecía que Lando Norris tenía servido en bandeja el título. Con su segundo puesto en tierras estadounidenses, el británico le había sacado 30 puntos a Piastri y 42 a Verstappen. Pero horas después, la FIA descalificó a los dos McLaren y dejó el campeonato al rojo vivo.

Tras esta determinación, Norris sigue como puntero pero solo le saca 24 puntos a sus dos perseguidores, cuando quedan 58 unidades en juego. Qatar puede ser una fecha clave en el calendario, ya que si se dan algunos resultados, el piloto inglés podría proclamarse campeón este fin de semana. La temporada 2025 finalizará en el Gran Premio de Abu Dhabi, que se realizará desde el 5 al 7 de diciembre.

Horarios del Gran Premio de Qatar

Viernes 28 de noviembre:

Práctica 1: 10.30

Clasificación Sprint: 14.30

Sábado 29 de noviembre

Carrera Sprint: 11.00

Clasificación: 15.00

Domingo 30 de noviembre