Colapinto, filoso después del 16° puesto en México: «Peor no se puede ir, hice 50 vueltas…»

Franco Colapinto finalizó en el 16° y último puesto del GP de México en una carrera muy particular. Empezó con un trompo en la largada, aunque se acomodó rápido, y despues hizo lo que pudo con un auto que, decididamente, no funciona. Por eso estuvo muy crudo en la rueda de prensa. Antes, su trabajo fue positivo, porque largó 20 y terminó cuatro puestos más adelante. En el cierre fue por Pierre Gasly, con la sobrepaso de Austin todavía fresco, pero esta vez no pudo superarlo. O bien, respetó los rangos.

“Hice 50 vueltas arrastrándome, sin nada de grip”, inició visiblemente molesto al expedirse sobre la estrategia de la escudería francesa, que apostó a una única parada y con el compuesto más duro para iniciar las actividades en el autódromo Hermanos Rodríguez del Distrito Federal.

“Después, con las blandas, anduve bien, pero ya era muy tarde. Una carrera sin mucho ritmo, muy larga. Como equipo no teníamos ritmo y nos costó mucho. A laburar para la próxima”, completó el piloto argentino.

La mirada en Brasil y un letal «peor no se puede ir»

La próxima carrera en el calendario en el GP le Brasil, la más cercana a Argentina y sobre la cual intentó expedirse con entusiasmo pese a la falta de ritmo de Alpine para cerrar una temporada para el olvido.

“Brasil es el gran premio de casa, así que contento. Va a haber muchos argentinos allá, tengo muchas ganas de disfrutarlo con todos ellos. Ojalá que andemos bien para darles un buen resultado. Lo bueno es que peor no se puede ir. De acá para arriba, ojalá mejoremos un poco”, expresó.

Tras clasificar en el 20°, el argentino logró avanzar cuatro posiciones en la clasificación, todos ellos producto de abandonos. La fortuna tampoco estuvo de su lado, ya que cuando se encaminaba a superar a Gasly se desplegó un Virtual Safety Car por la retirada de Carlos Sainz Jr., lo cual le impidió pasar a su compañero de equipo y “maquillar” un fin de semana repleto de complicaciones. Ante la consulta sobre si hubiera podido quedarse con el 15° puesto, no dudó: “Si, seguro. 100%, llegué a tres décimas”, afirmó.

Antes de la carrera, la mejor con Gasly. Después, lo buscó para pasarlo. (AP)

Teléfono para Stroll: «Me tiró al pasto, no mira los espejos nunca»

Respecto al accidente en la largada, Franco fue durísimo con Lance Stroll, quien se lanzó sobre su línea de carrera y le generó gran complicaciones al doblar que terminar en un trompo: “Me tiró al pasto. No mira los espejos nunca Stroll. No sé para dónde mira cuando ve los espejos, siempre hace lo mismo. Hice un trompo pero la recuperé rápido”.