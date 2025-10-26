Colapinto remontó y resistió en el Gran Premio de México: terminó 16°, atrás de Gasly

El autódromo Hermanos Rodríguez de México cerró otro irregular fin de semana de Franco Colapinto y los integrantes de Alpine F1 Team en la temporada. Ante la merma en la performance de los A525, el piloto argentino terminó en el puesto 16°, mientras que su cumpañero de equipo, Pierre Gasly, quedó 15°. Como en Austin, Franco fue a la caza del francés, aunque esta vez no pudo superarlo.

A pesar de una estrategia de transitar durante 49 vueltas con neumáticos de compuesto duro (que reemplazó por los blandos), Colapinto no pudo revertir la magra prestación de los autos de Enstone, primero por un roce con el Aston Martin de Lance Stroll que derivó en un trompo cuando transitaban las primeras curvas, y luego por la falta de potencia que se evidenció en el escenario azteca.

Colapinto lo intentó otra vez, pero no pudo

Si bien en los últimos giros de los 70 que completó intentó acortar nuevamente la brecha con el galo, esto no pudo cristalizarse por las señalizaciones de banderas azules ante el ritmo de Oliver Bearman (Haas) y en los metros finales la activación del Auto de Seguridad Virtual por la detención de Carlos Sainz (Williams) en el sector del Foro Sol, que restringió la velocidad de todos en pista.

Había que remontar, resistir y llegar. Aunque progresó cuatro lugares, merced a los retrasos de Liam Lawson (Racing Bulls), Nico Hülkenberg (Sauber), Fernando Alonso (Aston Martin) y Sainz, el de Pilar resistió en una carrera difícil y pudo ver nuevamente la bandera de cuadros, acechando a Gasly y demostrando que a pesar de las limitaciones mecánicas iguala y supera en ritmo al francés.

Norris, de principio a fin

Lando Norris fue el ganador absoluto tras dominar de principio a fin el Gran Premio de México. Atrás terminaron Charles Lecrec y Max Verstappen, y lo que cambió fue la punta del campeonato: Norris alcanzó los 357 puntos y superó a Oscar Piastri, quien quedó en 356. El neerlandés, por su parte, se ubica tercero con 321.

Norris hizo un carrerón y es el nuevo líder del campeonato. (AFP)

El británico no solo ganó, sino que lo hizo por más de 28 segundos como prácticamente toda la carrera. Hubo muchos duelos en distintos lotes, donde la emoción se hizo notar constantemente. Además, debieron abandonar Liam Lawson, Nico Hulkenberg, Fernando Alonso y Carlos Sainz, por diferentes problemas que sufrieron cada uno de sus monoplazas.