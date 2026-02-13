Colapinto mejoró y metió un buen registro en las prácticas de Bahréin: ¿en qué puesto terminó?



Franco Colapinto volvió a dejar una señal positiva en los test de pretemporada de Fórmula 1 que se realizan en Bahréin. En la penúltima jornada de ensayos oficiales, el piloto argentino se mezcló entre los mejores durante la tanda matutina, con un trabajo consistente a bordo del Alpine A526, acumulando kilómetros, datos y sensaciones alentadoras para el equipo de Enstone.

En el circuito de Sakhir, Colapinto completó 64 vueltas sin inconvenientes, una cifra clave en esta etapa del calendario, donde la prioridad pasa por la fiabilidad y la comprensión del auto. La planificación de Alpine incluyó un inicio con neumáticos de compuesto medio para evaluar el balance general y, luego, simulaciones de ritmo rápido con gomas blandas, pensando tanto en condiciones de carrera como de clasificación.

Así quedó la grilla de tiempos

El mejor registro del pilarense fue de 1m36s874 y terminó en la sexta ubicación. Este tiempo lo ubicó a 2s956 del líder de la sesión, George Russell, quien dominó con su Mercedes tras marcar 1m33s918 luego de 78 giros. Más allá de la diferencia lógica en tiempos, en Alpine valoraron la regularidad del argentino y la respuesta del auto en tandas largas.

Ferrari volvió a mostrarse competitivo: Lewis Hamilton quedó segundo, a apenas 0s291 de Russell, mientras que Max Verstappen se ubicó tercero con el Red Bull, a 1s423. Detrás, Oliver Bearman (Haas) completó el grupo de punta.

En cuanto al resto de la sesión, Liam Lawson fue el piloto con mayor cantidad de vueltas, al sumar 84 giros con el Racing Bulls, mientras que la actividad se vio interrumpida brevemente por una bandera roja provocada por el Cadillac de Valtteri Bottas, que se detuvo en pista tras un inconveniente técnico y solo pudo completar 37 vueltas.

Con una jornada prolija y sin sobresaltos, Colapinto cerró otra práctica clave en Bahréin, sumando experiencia en un contexto de máxima exigencia y dejando buenas señales de cara al cierre de los test y al inicio de la temporada.