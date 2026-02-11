Colapinto, tras un arranque complicado con el nuevo Alpine: «No fue una mañana tranquila»

Arrancó la pretemporada de la Fórmula 1. Luego del shakedown en Barcelona, este miércoles se llevaron a cabo los primeros tests oficiales para los 11 equipos, entre ellos Alpine, la escudería de Franco Colapinto.

Sin embargo, no fue el mejor día para el piloto argentino, que en el Circuito de Baréin volvió a tener problemas con su monoplaza, esta vez con el renovado A526, que promete mucho más que el año pasado.

En su vuelta número 16, el pilarense sufrió inconvenientes en el ingreso a la horquilla de la curva 8. Intentó reiniciar la marcha, pero no tuvo éxito y debió levantarse la bandera roja, la primera del año. Colapinto pudo volver a girar una hora después y, con neumáticos nuevos, mejoró su tiempo de 1m41s600 a 1m40s330, aunque no pudo subir posiciones y terminó 18°, en el último lugar, siendo además el que menos vueltas completó, con 28 giros.

Una vez finalizado el primer día de pruebas, el argentino comentó: “No fue una mañana tranquila para mí en el coche, ya que un par de problemas truncaron gran parte de nuestro programa previsto. Estas cosas pasan cuando se prueba, sobre todo con un coche nuevo, y es importante que todos aprendamos e implementemos soluciones para la próxima vez”, expresó.

Luego intentó pasar página y pensar en el viernes, cuando el nuevo coche vuelva a la pista: “Será interesante forzar el coche un poco aquí en Baréin mientras seguimos desarrollando nuestro paquete general. Tengo muchas ganas de trabajar con el equipo mañana, seguir de cerca la situación y volver a subirnos al coche más adelante en la semana”, señaló.

El más veloz de la jornada fue el campeón Lando Norris, con McLaren. Por su parte, Pierre Gasly fue 8° en la clasificación. “Pierre pudo dar bastantes vueltas por la tarde, lo que nos da mucho que evaluar y espero que, para cuando vuelva al coche el viernes, podamos tener un día productivo y sumar más vueltas a nuestro total”, sentenció Colapinto sobre su compañero en Alpine.

¿Cómo sigue la pretemporada de la Fórmula 1?

Este jueves 12 de febrero habrá nuevamente dos tandas de testeos. El primer turno será de 4 a 8 (hora argentina) y el segundo de 9 a 13. La transmisión televisiva irá de 12 a 13, a través de Disney+ Premium y Fox Sports.

Sin embargo, vale destacar que durante el jueves solo girará Pierre Gasly. En cambio, el viernes, con los mismos horarios, Franco Colapinto será el único representante de Alpine en pista.

Luego, del 18 al 20 de febrero, se desarrollará otra tanda de tres días de práctica en el mismo circuito, para que las 11 escuderías sigan poniéndose a punto de cara al inicio oficial de la temporada, que se disputará del 6 al 8 de marzo en Melbourne, Australia.