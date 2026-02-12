Alpine volvió a tener problemas con el A256 y Pierre Gasly explicó los motivos

En el segundo día oficial de pretemporada en la Fórmula 1, tras el shakedown en Barcelona a fines de enero, Pierre Gasly fue representante de Alpine en el Circuito de Bahréin y, tras completar 97 vueltas tuvo que salir de la pista.

Aún restaban dos horas de actividad en Sakhir y había marcado su mejor tiempo con 1m36s723, pero el A256 volvió a mostrar falencias, como ocurrió el miercoles con Franco Colapinto. «Nuestra sesión se ha visto interrumpida esta tarde después de que viéramos algo en los datos que no nos gustó, por lo que tomamos algunas precauciones y detuvimos el coche» aclaró el francés.

Además, al igual que el argentino, aseguró que es normal que suceda con autos nuevos: «Nos hemos perdido algunas vueltas esta tarde, pero sin duda es mejor ser más cautelosos de lo habitual en esta fase de la temporada con un coche nuevo, ya que mañana y la semana que viene tenemos mucho más que rodar aquí, en los test de pretemporada de Baréin».

«Mi sensación en el coche mejora cada día. Ha sido un buen día, en el que hemos completado cerca de 100 vueltas, asi que estoy bastante satisfecho con eso y con la dirección que estamos empezando a tomar», sentenció Gasly.

Alpine no fue la única escudería con inconvenientes este jueves, ya que Mercedes y Red Bull Racing presentaron fallas en el incio que casi dejaron sin girar a Kimi Antonelli e Isack Hadjar, respectivamente. De todas formas, ambos equipos se repusieron a los contratiempos y salieron a pista con normalidad en el segundo turno.

La primera semana de pretemporada en Baréin se cerrará este viernes (de 4 a 13hs de Argentina) con la aparición de Franco Colapinto en la jornada completa. El accionar se reiniciará del miércoles 18 al viernes 20 de febrero con un esquema de trabajo similar en Baréin, como antesala al gran debut en el Gran Premio de Australia el domingo 8 de marzo.