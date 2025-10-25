En una Q1 con complicaciones, el argentino no pudo completar su último intento y se quedó rapidamente afuera de la clasificación. Los detalles.

Franco Colapinto tuvo una floja Q1 y largará 20° en el Gran Premio de México

Franco Colapinto largará desde el 20° lugar en el Gran Premio de México. El argentino tuvo un desarrollo muy cambiante a lo largo de la Q1, ya que empezó con buenas sensaciones, pero en el momento más importante de la sesión despistó y se quedó afuera en la Q1.

En su primer intento, el argentino obtuvo un tiempo de 1:18.392, que lo posicionó más adelante de su compañero Pierre Gasly. El francés giró casi medio segundo más lento que el pilarense.

Luego de unos minutos en boxes, Colapinto regresó a la pista. Tras unos buenos 1° y 2° sectores, el piloto de Alpine tuvo dificultades en el tramo final del circuito y marcó 1:17.670. Aunque mejoró su registro, quedó ubicado en zona de eliminación.

En su último intento, cuando estaba comenzando su vuelta rápida, el argentino tomó mal la curva 3 del Circuito Hermanos Rodríguez, se fue de los límites de pistas y debió abortar. Como la pista iba mejorando, la mayoría de los pilotos mejoró su registro, lo que dejó al argentino en el último lugar de la clasificación.

Franco Colapinto despistó en la curva 3 y perdió su último intento de vuelta rápida.

Por otra parte, Pierre Gasly tampoco tuvo su mejor performance y largará 18°. El francés superó a Colapinto por 0.124. Los otros eliminados de la Q1 fueron Lance Stroll (19°), Alex Albon (17°) y Gabriel Bortoleto.