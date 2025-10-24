Colapinto superó a sus compañeros de Alpine en las prácticas y cerró un primer día positivo en el GP de México

En una jornada positiva, Franco Colapinto terminó su primer día de actividad en el Gran Premio de México con un 9° puesto en la primera práctica libre, en la que participaron nueve pilotos de reserva, y luego finalizó 18° en la segunda tanda, en la que su compañero, Pierre Gasly, quedó último.

El primer día de actividad en el Gran Premio de México tuvo a Charles Leclerc (1:18.380) como el más veloz con su Ferrari en la FP1 y a Max Verstappen (1:17.392) con el registro más rápido de la FP2.

El primer entrenamiento fue por demás particular ya que hubo nueve rookies reemplazando a los pilotos titulares para cumplir con las reglamentaciones que impone la FIA.

En ese contexto, el junior de Red Bull Arvid Lindblad fue la gran sorpresa del día: logró un registro de 1:18.997, quedó sexto y fue el único novato que superó a su compañero de equipo en pista (Yuki Tsunoda giró menos de una décima más lento).

En Alpine, Franco Colapinto tuvo su giro más rápido en 1:19.331 durante el primer entrenamiento, lo que le permitió ubicarse 9° y ser 0.531 más rápido que Paul Aron, el rookie que ocupó la butaca de Pierre Gasly.

El argentino marcó su mejor vuelta en 1:18.721 en la FP2, lo que lo dejó 18° pero también le permitió tener un tiempo 0.437 mejor que el de Gasly.

Este sábado, desde las 14.30, se realizará la tercera práctica. Luego, a partir de las 18, se llevará a cabo la clasificación que ordenará la grilla de largada de la carrera del domingo a 71 vueltas (comenzará a las 17).