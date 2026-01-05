Colapinto reveló que Verstappen se sorprendió con los hinchas argentinos: «Están en todos los circuitos»

Max Verstappen le reveló a Franco Colapinto que se sorprendió con el apoyo de los hinchas argentinos.

En la recta final de su descanso antes de volver a subirse al Alpine, Franco Colapinto realizó un analisis de lo que fue su último año. El piloto argentino, que retomará la actividad el 26 de enero cuando arranque la pretemporada en Barcelona.

En una charla con la revista Rolling Stone, Colapinto reveló que el fenómeno no solo se percibe desde las tribunas, sino también dentro del paddock. “Los pilotos europeos no pueden creer el nivel de apoyo que tengo”, contó.

Además, puso como ejemplo una charla que tuvo con Max Verstappen: “Es increíble, están en todos los circuitos, en todos lados”, le dijo el tetracampeón del mundo, sorprendido por la cantidad de hinchas argentinos que acompañan a Colapinto fecha tras fecha.

Ese respaldo incondicional contrastó con un año difícil desde lo deportivo. El Alpine A525 nunca le permitió ser competitivo y la temporada se volvió una carrera cuesta arriba. “Fue un año muy largo. Aprendí muchísimo, pero nunca me había sentido incapaz de ir rápido”, reconoció Franco, que explicó que el objetivo pasó de pelear adelante a simplemente intentar sumar algún punto.

La falta de resultados también impactó en lo emocional. “Cuando el resultado no llega, es muy difícil de manejar. Nunca me había pasado algo así”, admitió. Incluso, señaló que la frustración con su A525 le empeoró su experiencia en la Fórmula 1: “El nivel de frustración, de sentirte un poco inferior a los demás, es mucho más grande que el disfrute”.

A eso se le suma la presión externa. Colapinto es consciente de lo que genera en Argentina y del nivel de expectativa que lo rodea. “Y tenés toda la expectativa de todo el mundo alrededor. Una persona que espera que ganemos. Hay muchos factores y cosas para controlar y manejar”, explicó,.

Con la mirada puesta en 2026, el argentino apunta a dar un paso adelante. Será su primera temporada completa desde el arranque y espera contar con un auto que le permita pelear más arriba. El 26 de enero comenzará con pruebas privadas en Barcelona y en febrero, del 11 al 13 y del 18 al 20, correrá en Abu Dhabi a puertas abiertas y con transmisión al público.