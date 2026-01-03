El choque de Franco Colapinto que llevó a la Fórmula 1 a modificar el reglamento para 2026

Asi quedó el A525 de Colapinto en el GP de Imola, en el circuito Enzo e Dino Ferrari.

Franco Colapinto impactó contra los muros en su intento de vuelta rápida durante la Q1, un incidente que no solo puso fin a su sesión, sino que desató una fuerte controversia en la máxima categoría del automovilismo mundial.

En aquel momento, en su reestreno en la Fórmula 1 reemplazando a Jack Doohan, el argentino perdió el control de su Alpine A525, terminó contra las barreras y obligó a los comisarios a interrumpir de inmediato la tanda con bandera roja.

Mientras el monoplaza de Colapinto permanecía detenido en pista, Oliver Bearman (Haas) se encontraba finalizando una vuelta decisiva para avanzar a la Q2. La polémica se originó cuando el británico cruzó la línea de meta apenas segundos después de que el sistema oficial de cronometraje marcara la interrupción de la sesión, motivo por el cual la FIA decidió anular su registro.

La escudería estadounidense apeló la determinación, respaldándose en las cámaras a bordo del piloto, que mostraban que Bearman no había recibido información visual alguna, tanto de paneles luminosos o banderas, sobre el accidente del argentino. Sin embargo, pese a las pruebas presentadas, el tiempo no fue convalidado y el británico quedó eliminado en la Q1.

El cambio en el reglamento para 2026

A partir de este antecedente, la FIA resolvió eliminar las zonas grises del reglamento. Desde la temporada 2026, que comenzará oficialmente el fin de semana del 8 de marzo, se aplicará un criterio único, objetivo y automático: toda vuelta completada luego de que el sistema central marque bandera roja será invalidada, sin posibilidad de apelación.

Con esta medida, el ente rector busca agilizar el trabajo de los comisarios, ya que la decisión se apoyará exclusivamente en un dato concreto: el momento exacto en el que se activa la señal en el sistema oficial de cronometraje.

Solo se contemplará una interpretación del Director de Carrera junto al cronometrador jefe en caso de que exista una falla técnica comprobable. En condiciones normales, la tecnología tendrá la última palabra.