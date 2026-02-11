El video del momento en que el auto de Colapinto tuvo una falla y causó la bandera roja en el test de Bahréin

El piloto argentino sufrió un problema mecánico en su A526 apenas comenzó el turno en el circuito de Sakhir

Después de haber girado semanas atrás en los tests privados de Barcelona, Franco Colapinto volvió a subirse al A526 de Alpine este miércoles, en el primer día de las pruebas de la pretemporada de la Fórmula 1 en Bahréin. Sin embargo, su auto tuvo algunos problemas en la pista y se conoció el video del momento exacto en que se detuvo.

El piloto de 22 años sufrió un desperfecto mecánico apenas empezó el turno. Su monoplaza quedó detenido en la pista, lo que obligó a desplegar la bandera roja y a interrumpir la sesión. El auto debió ser retirado por la grúa mientras los mecánicos analizaban el problema en boxes.

El problema que frenó a Colapinto en Bahréin

Si bien más tarde pudo regresar, el contratiempo le impidió completar el programa previsto y explorar a fondo el rendimiento del coche antes de cederle la butaca a Pierre Gasly para la tanda vespertina en Sakhir.

‼️ EL MOMENTO EN EL QUE FRANCO TUVO QUE FRENAR 🏎️



El Alpine del argentino se quedó parado en la octava curva del trazado de Sakhir y obligó a parar la actividad para poder retirarlo. Tras casi una hora de trabajo en boxes, volvió a salir.#F1 #Colapinto #Alpine #Argentina pic.twitter.com/6DF8oOOF2x — Colapinto_info_f1 (@InfoColapintof1) February 11, 2026

El episodio ocurrió en el primer tramo de actividad y no fue televisado en directo, aunque luego se difundió un breve resumen en el que se observa el momento exacto en que el A526 se detiene y es asistido por el equipo para retirarlo del Circuito Internacional de Bahréin.

Los números del estreno de Colapinto en Bahréin

El piloto argentino completó 28 vueltas y recorrió 151 kilómetros. Su mejor registro fue de 1:40.330, tiempo que lo ubicó en el fondo del clasificador en la sesión matutina. Finalmente, al terminar la segunda sesión, Colapinto subió un puesto.

Por la tarde, Gasly tomó el mando del Alpine y, en la parte final del día, acumuló 36 giros con una mejor marca de 1:37.037.